Igrejas, estações de comboio, monumentos, teatros e estádios. O antes e depois dos ataques russos na Ucrânia

Depois de as autoridades ucranianas terem estimado um total de 300 mortos, na maioria mulheres, idosos e crianças, uma investigação publicada esta quarta-feira pela Associated Press, baseada nos relatos de quem estava presente no local, diz agora que o mais certo é terem morrido o dobro das pessoas, cerca de 600, no edifício construído há mais de seis décadas no característico classicismo monumental soviético.

“As pessoas todas ainda estão debaixo dos escombros, porque os escombros ainda lá estão — ninguém os desenterrou. Esta é uma grande vala comum”, disse à AP Oksana Syomina, que estava na cave do teatro quando o impacto se deu e para chegar ao exterior teve de passar por cima dos cadáveres que se acumulavam literalmente por toda a parte.

No que diz respeito ao número de vítimas, não haverá comparação com este Teatro Dramático Regional Académico de Donetsk, em Mariupol, em toda a Ucrânia. Mas este é apenas um dos pelo menos 250 edifícios culturais destruídos ou danificados pela guerra — contas apresentadas pelo ministro da Cultura, Oleksandr Tkachenko, no dia 30 de abril.

Outro ministro de Volodymyr Zelensky, Oleksandr Kubrakov, com a tutela das Infraestruturas, fez outra estimativa, em que incluiu, para além de monumentos e edifícios de interesse histórico, pontes, estradas, estações e caminhos de ferro: cerca de 30% das infraestruturas ucranianas foram destruídas pela guerra, o equivalente a um prejuízo de quase 95 mil milhões de euros.

Para já, nenhum dos sete locais património mundial da UNESCO na Ucrânia foram atingidos — mas a agência das Nações Unidas continua a mostrar-se extremamente preocupada com os ataques a monumentos no país. “A Ucrânia é um país conhecido pela riqueza da sua história, o lugar onde se juntaram as culturas do Oriente e do Ocidente”, disse esta terça-feira ao Politico Lazare Eloundou Assomo, o diretor do Centro do Património Mundial da UNESCO. “Estamos seriamente preocupados porque a Ucrânia está a perder não só uma parte importante do seu património cultural, mas também a sua identidade. Um pedaço de si mesma e um pedaço de história vai desaparecer se a guerra não parar.”

Em alguns casos, por muito que a recuperação seja possível, os danos são irremediáveis. Eis alguns dos mais relevantes.

Estádio de Chernihiv

Já tinha sido fortemente danificado durante a Segunda Guerra Mundial, ainda antes de ser sido renomeado em honra do cosmonauta Yuri Gagarin, e agora, que se chama apenas Estádio de Chernihiv, foi arrasado pelas forças russas.

Crater from a Russian missile at the Yuri Gagarin stadium in Chernihiv. Amongst the biggest I have seen. #Ukraine pic.twitter.com/Sh2JmqtpOw — Tim Judah (@timjudah1) April 11, 2022

Casa do Desna Chernihiv, cidade no norte da Ucrânia, a cerca de 60 quilómetros da Bielorrússia, o estádio foi apenas um dos alvos atingidos durante o cerco russo à cidade, que permaneceu sem água e eletricidade durante praticamente um mês. Foi bombardeado o centro histórico, hotéis, edifícios residenciais, o cinema e até o cemitério. A cratera aberta no centro do relvado impressionou Tim Judah, o correspondente da Economist nos Balcãs e em Kiev.