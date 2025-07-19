IL à boleia da AD para experimentar governar, mas com receio de acabar como "bengala política"

A Iniciativa Liberal vive entre a sensação de ter sido prejudicada nas legislativas por uma excessiva aproximação à AD e a vertigem de se lançar numa vaga de coligações autárquicas com a mesma AD. Até agora são quase trinta os acordos autárquicos preparados ou com a AD ou com o PSD e os receios com os riscos que daí possam vir para a ambição de crescimento do partido saltaram à vista na Convenção deste sábado. O tal medo de se transformar “numa bengala política“.
Em entrevista ao Observador, João Cotrim Figueiredo teorizou sobre em que ponto eleitoral deve estar um partido para não ser engolido pelo partido liderante de uma coligação. Ao nível nacional, as suas contas sempre passaram pela fasquia dos 12%: abaixo disso não valia a pena coligar-se, sob pena de ser absorvido pelo partido maior. Mas, nestas autárquicas, o antigo líder da IL — que teve 5,4% nas legislativas — acredita existirem vantagens em poder vir a ter os seus membros em equipas municipais, ao nível da aquisição de experiência executiva e ir espalhando o liberalismo pelo território.
Ainda assim, “não teria feito todas” as coligações em que o partido entra agora, apontando o exemplo de Vila Nova de Gaia onde o partido apoiará a candidatura de Luís Filipe Menezes — um candidato “problemático”, descreveu.
Não é o único a fazê-lo no partido e outras vozes se fizeram ouvir durante a Convenção sobre a mesma candidatura, ainda assim a questão-maior neste capítulo não parece estar no perfil das candidaturas em causa, mas sim o efeito político que os vários acordos autárquicos com o PSD possam vir a ter. Pesa mais o receio com a tal teoria de ver um partido pequeno a acabar engolido e nunca chegar à relevância nessa frente eleitoral.
Foi por isso que o tema foi sempre gerido com especial cautela no partido, tanto que a moção do líder que agora saiu de funções, Rui Rocha, colocava as coligações no domínio da excecionalidade. Escrevia Rocha que, nas autárquicas, o “caminho será o da opção pela via da independência por princípio. A Iniciativa Liberal apresentar-se-á sozinha onde tiver condições para apresentar e disputar eleições com o seu programa. Só admitiremos coligações em casos excecionais, onde existam condições reais para conquistar câmaras municipais com uma agenda inequivocamente reformista, que mude a vida das pessoas. Não estamos interessados em acordos que diluam o nosso ímpeto reformista, comprometam a nossa capacidade de mudança real ou abastardem a nossa cultura”.
Os números que se conhecem até agora mostram, no entanto, que as coligações estiveram longe de ser “casos excecionais” para o partido. A IL vai numa frente de direita em quase 30 câmaras e sozinha noutras 30. As coligações só com o PSD avançam em Albergaria-a-Velha, Gondomar, Sintra, Vila Franca de Xira, Vizela, Santo Tirso, Montijo e Santa Comba Dão. Há uma junção ao CDS na Covilhã. E a esmagadora maioria são coligações alargadas, com o PSD, o CDS e outros: Alenquer, Arouca, Beja, Chaves, Coimbra, Faro, Lousada, Soure, Tábua, Vila Nova de Gaia, Mirandela, Loulé, Portimão, Silves, Bombarral, Arruda dos Vinhos, Almeirim e nas duas maiores: Lisboa e Porto.
“Desde quando é que o objetivo da IL deixou de ser transformar o país e passou a ser evitar que o PS conquiste câmaras?”, questionou Hugo Condesa, um dos rostos desalinhados da IL, no púlpito da Convenção este sábado. “Que preço vamos pagar por, em troca de medidas avulsas ou lugares em listas ou empresas municipais, colocar o nosso logótipo em frente ao do PSD e CDS e por esta ordem?”, insistiu apontando a um problema que muitas vezes apareceu associado a esta questão, nesta Convenção: a posição da IL em listas como a de Lisboa, onde alega valer mais do que o CDS (ler mais adiante neste artigo).
Nuno Morna, ex-coordenador e ex-deputado da IL na Madeira, também deixou um aviso neste tema: “Aceito coligações com conta, peso e medida, que sejam exceção, que não nos transformem em bengala política”.
O receio com tantas coligações foi também apontado por Sandra Lobo Pimentel que falou, no púlpito, numa “série de coligações muito arriscadas”, apontando precisamente para o problema de acabar a passar a ideia de um partido demasiado colado ao PSD. “Este devia e podia ser um momento refundador para a IL depois de termos estagnado e ainda sem sabermos se a nossa base eleitoral está conquistada”. Também Margarida Pouseiro disse que “a estratégia autárquica é de continuidade, assim como de continuidade pela estagnação do partido iremos continuar ao almejarmos coligações.”
O conselheiro nacional Carlos Figueira, por outro lado, considera que “há riscos, mas o maior risco é a irrelevância. Não entramos para ceder, mas para influenciar com firmeza estratégica e prestação de contas”, disse em relação às coligações com a AD em alguns concelhos do país. Mas não soube deixar de avisar, ao mesmo tempo, que “nenhuma coligação anula quem somos” e que a “fase nova” do partido “tem riscos mas é também necessária.”
A nova líder do partido, na sua intervenção inicial, falou no tema de passagem e apenas quando colocou as autárquicas como um desafio “importante” para o partido na nova fase. Convocou todos: “Dos que vão a votos com o nosso símbolo e também dos que, em nome de um bem maior, irão coligados para desalojar poderes instalados”.
Garantiu que esses “não serão autarcas de segunda linha”, mas antes “os olhos” e “a voz” do partido “no terreno”. “Vão levar para dentro das câmaras municipais a visão liberal: uma visão exigente, reformista, fiscalizadora e profundamente centrada nas pessoas”, disse traçando como missão dos candidatos liberais nas várias listas “que as promessas de mudança não ficam na gaveta depois das eleições.”
Lisboa. IL vai ter candidatos a presidentes de junta. Cotrim não adora proporção em que CDS fica à frente
Um dos casos que maior celeuma tem levantado é o de Lisboa, onde o CDS tem estado num braço de ferro para conseguir estar melhor posicionado na lista. Na IL, nesta Convenção, ficou claro que os seus membros têm dificuldade em entender a posição de um partido que concorreu sozinho a esta Câmara pela última vez em 2017.
Um desses liberais foi Cotrim Figueiredo que, ao Observador, disse “não adorar a proporção de forças que acabou por ser acordada” entre PSD, CDS e IL. O acordo final ainda não é conhecido, mas Cotrim já falava no pressuposto de o CDS estar à frente e que isso pudesse ter sido feito “a troco de maior envolvimento em determinadas áreas da governação da cidade”. Mais tarde, também ao Observador, o secretário-geral e presidente interino, disse que a Iniciativa Liberal vai “ficar à frente do CDS na exigência programática”, em caso de vitória da coligação liderada por Carlos Moedas em Lisboa.
Sem revelar se os democratas-cristãos estão melhor posicionados nas listas de candidatos à maior autarquia do país, Miguel Rangel avançou que a IL vai liderar candidaturas da coligação a juntas de freguesia lisboetas. A tentativa de provar que, desta vez, vai acabar por valer a pena unir forças de forma clara antes de eleições.