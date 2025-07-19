IL à boleia da AD para experimentar governar, mas com receio de acabar como "bengala política"

“Desde quando é que o objetivo da IL deixou de ser transformar o país e passou a ser evitar que o PS conquiste câmaras?”, questionou Hugo Condesa, um dos rostos desalinhados da IL, no púlpito da Convenção este sábado. “Que preço vamos pagar por, em troca de medidas avulsas ou lugares em listas ou empresas municipais, colocar o nosso logótipo em frente ao do PSD e CDS e por esta ordem?”, insistiu apontando a um problema que muitas vezes apareceu associado a esta questão, nesta Convenção: a posição da IL em listas como a de Lisboa, onde alega valer mais do que o CDS (ler mais adiante neste artigo).

Nuno Morna, ex-coordenador e ex-deputado da IL na Madeira, também deixou um aviso neste tema: “Aceito coligações com conta, peso e medida, que sejam exceção, que não nos transformem em bengala política”.

O receio com tantas coligações foi também apontado por Sandra Lobo Pimentel que falou, no púlpito, numa “série de coligações muito arriscadas”, apontando precisamente para o problema de acabar a passar a ideia de um partido demasiado colado ao PSD. “Este devia e podia ser um momento refundador para a IL depois de termos estagnado e ainda sem sabermos se a nossa base eleitoral está conquistada”. Também Margarida Pouseiro disse que “a estratégia autárquica é de continuidade, assim como de continuidade pela estagnação do partido iremos continuar ao almejarmos coligações.”

O conselheiro nacional Carlos Figueira, por outro lado, considera que “há riscos, mas o maior risco é a irrelevância. Não entramos para ceder, mas para influenciar com firmeza estratégica e prestação de contas”, disse em relação às coligações com a AD em alguns concelhos do país. Mas não soube deixar de avisar, ao mesmo tempo, que “nenhuma coligação anula quem somos” e que a “fase nova” do partido “tem riscos mas é também necessária.”

A nova líder do partido, na sua intervenção inicial, falou no tema de passagem e apenas quando colocou as autárquicas como um desafio “importante” para o partido na nova fase. Convocou todos: “Dos que vão a votos com o nosso símbolo e também dos que, em nome de um bem maior, irão coligados para desalojar poderes instalados”.

Garantiu que esses “não serão autarcas de segunda linha”, mas antes “os olhos” e “a voz” do partido “no terreno”. “Vão levar para dentro das câmaras municipais a visão liberal: uma visão exigente, reformista, fiscalizadora e profundamente centrada nas pessoas”, disse traçando como missão dos candidatos liberais nas várias listas “que as promessas de mudança não ficam na gaveta depois das eleições.”