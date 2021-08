Fernando Figueiredo, o polémico coronel

O candidato liberal à Câmara Municipal de Viseu já foi militante do CDS e cabeça de lista como independente à Assembleia Municipal em 2013. Não é novo nestas andanças e orgulha-se do resultado que essa lista — na qual entrou a convite de Hélder Amaral — teve na capital do ‘cavaquistão’ — conseguiram eleger um vereador e um deputado.

Mas o CDS é passado. Aproximou-se da IL por se sentir mais representado nas propostas sociais e na maior liberdade de escolha preconizadas pelo partido liderado por João Cotrim Figueiredo. Aos 59 anos, Fernando Figueiredo é um coronel do exército na reforma, tem três filhos e orgulha-se de estar na “génese do grupo da IL de Viseu”. Atreve-se até a dizer que em Viseu “não há ninguém mais liberal”.

Quando a candidatura foi tornada pública, o candidato autárquico viu-se envolvido numa polémica devido a uma publicação no Facebook sobre a decisão do Governo de optar pela telescola devido à pandemia da Covid-19 — uma questão com a qual Fernando Figueiredo concordou — em que disse que “custa perceber que a primeira que a primeira coisa que as mal fodidas das fascistas feministas de género e as encartadas do BE, (…), venham logo criticar a professora porque aconselhou leggings para as meninas e calças de fato de treino para os rapazes”.

O liberal admite que o termo foi “exagerado”, que não se revê no que escreveu e garante que o currículo fala por si, enquanto confronta quem foi recuperar as palavras em causa: “Na mesma ocasião em que fizeram esse escrutínio que não encontraram por exemplo uma publicação de 2018 exatamente da mesma altura em que aplaudo e louvo a iniciativa da primeira marcha feminista em Viseu e da marcha LGBTI que me mereceu uma série de críticas sobretudo da direita mais conservadora.”