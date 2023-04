Vinte e oito anos depois do livro de António Rodrigues (Imprensa Nacional, 1995, 220 pp.), o Museu Nacional de Arte Contemporânea acolhe resultados da investigação de Carlos Silveira, apresentando a primeira exposição retrospetiva de Jorge Barradas desde 1970 (na São Mamede, uma galeria privada), dando-lhe a essencial atenção monográfica que já havia dedicado a Sarah Afonso (2019) e a Francis Smith (2020), dois outros modernistas esquecidos. Não é coisa pequena, tanto mais que — um século depois — os papéis em que o extraordinário ilustrador deixou boa parte da sua obra plástica de imprensa, dispersa por colecionadores privados e institucionais (o atual Millenium BCP incluído), são de localização improvável e de boa conservação incerta, e a sua singular obra de ceramista grande renovador — à parte grandes painéis decorativos, felizmente ainda nos locais de arquitetura para que foram criados, e algumas peças avulsas recolhidas pelo Museu Nacional do Azulejo — tem sido pouco estudada e inventariada, algo que, no nosso país, a míngua de arquivos históricos empresariais devidamente salvaguardados dificulta notoriamente.

Mais ainda: em leilões de arte continuam a surgir trabalhos do luso-irlandês nascido em 1894, criando a qualquer tentativa de inventário sistemático uma angústia de precariedade que importa admitir à partida. Para dar dois exemplos: o quadro “Cena de Aldeia”, patente na Brasileira do Chiado de 1925 a 1971, e vendido pelo antiquário e decorador Joachim Mitninsky a um português no Rio de Janeiro, tem ainda morada desconhecida; e o mesmo sucede ao original da jazz-band que em abril de 1925 Barradas desenhou para a magnífica capa do primeiro número da revista Europa de Judith Teixeira — que considero como uma obra a destacar em qualquer retrato daquela época. Quantos trabalhos para revistas não terão sido da coleção de Mário de Freitas Ribeiro, o empresário do Bristol Club — e “amigo dos melhores”, como na dedicatória “Mulher do Canjirão, 1925” (óleo sobre tela, 80 x 65 cm), aqui exposto, e que António Soares retratou também em 1925 — que os vendeu num aperto do fim de vida? E onde estará o magnífico cartaz para o filme-documentário “Lisboa”, de Leitão de Barros, de 1929-30, que Barradas expôs então no Casino de Espinho e foi mostrado em fotografia no Notícias Ilustrado?

É também por isso que nesta exposição não constam — entre tantos outros — os trinta desenhos, guaches e aguarelas que em 1922 dedicou ao tão cenográfico Rio de Janeiro (aliás, só vistas em Lisboa uma vez, e em maio de 1924), pese embora o facto de constituírem uma muito singular representação do trabalho do artista além-fronteiras que não pode ser subestimada; em linha, aliás, com as pinturas que Bernardo Marques e Carlos Botelho fizeram em Nova Iorque e Paris, aproveitando (e bem) viagens de trabalho ao serviço do Secretariado de Propaganda Nacional de António Ferro, ou com o que Christiano Cruz e João Menezes Ferreira haviam feito nas trincheiras de 1914-18. Sem dúvida que o negro “Vendedor de Frutas” reproduzido por Norberto Lopes no Diário de Lisboa teria aparelhado bastante bem, nesta exposição, com os desenhos de lavadeiras e saloios, de 1933 e da colecção Millenium BCP. O belo quadrinho Paisagem, Pernambuco (óleo sobre cartão, 1923, 38,50 x 48,50 cm), da coleção Gulbenkian, não deixa dúvidas quanto ao talento paisagístico do pintor.

