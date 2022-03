Imagem de Nossa Senhora de Fátima recebida por multidão na Ucrânia. A história de 100 anos de ligação entre Fátima e a guerra na Rússia

As seis aparições de Fátima ocorreram entre maio e outubro de 1917, justamente o ano da Revolução Russa, em que o Império Russo colapsou e deu lugar à criação da União Soviética. De acordo com a tradição fixada pela Igreja Católica, a Virgem Maria teria aparecido a três crianças pastoras da região de Ourém — Jacinta, Francisco e Lúcia — para lhes pedir que rezassem pela paz no mundo e para lhes comunicar uma mensagem de conversão que ficaria popularmente conhecida como “o segredo de Fátima”.

Analfabetas e habitantes de uma região rural durante a Primeira República, dificilmente se poderia argumentar que as três crianças estivessem ao corrente dos acontecimentos que na altura ocorriam na Rússia. Tinham, porém, uma noção clara do clima de guerra que se vivia na Europa, que na altura atravessava a Primeira Guerra Mundial, na qual Portugal participou — e muitos homens da Cova da Iria, incluindo familiares dos três pastorinhos, haviam sido enviados para a guerra.

Na primeira aparição, em maio de 1917, Nossa Senhora terá pedido às crianças que rezassem o terço diariamente para alcançar a paz no mundo e para que a guerra terminasse. No mês seguinte, a Virgem Maria comunicou aos pastorinhos que Jesus queria que se estabelecesse no mundo a devoção do Imaculado Coração de Maria. Mas foi na terceira aparição, em julho de 1917, que ocorreu uma das principais revelações de Fátima: as três partes do segredo.

A primeira parte do segredo de Fátima foi a visão do inferno. Segundo a tradição fixada pelo texto da Irmã Lúcia e confirmada pela Igreja Católica, os pastorinhos viram “um grande mar de fogo” debaixo da terra, onde habitavam todo o tipo de figuras demoníacas “entre gritos e gemidos de dor” — uma imagem impressionante que tem contribuído para moldar o modo como o inferno é concebido pelos católicos e que é interpretado pela Igreja Católica como um aviso à necessidade de conversão dos pecadores, o grande foco da oração dos pastorinhos. A segunda parte do segredo de Fátima prendia-se com o caminho para a paz e para o fim da guerra: a devoção do Imaculado Coração de Maria por todos os fiéis católicos e a consagração da Rússia à mesma devoção.

“Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre”, teria dito a Virgem Maria. “Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a Comunhão Reparadora nos Primeiros Sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim o meu Imaculado Coração triunfará.”