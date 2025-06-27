Imagine Dragons no Estádio da Luz: entretenimento total

Dos milhares que acorreram à Luz, foi possível ver desde famílias integralmente vestidas com merchandise da banda como se de uma farda oficial se tratasse, até influencers (homens e mulheres) a fazer daquele concerto outra sessão de fotografias. Viram-se crianças e idosos, casais onde os Imagine Dragons pareciam ser um elo de ligação e outros onde claramente uma das partes foi arrastada para por devoção à outra. Como em todos os eventos de massas, se havia gente que podia estar tanto ali como num arraial dos Santos Populares — do estilo de pessoas que vão ao Estoril Open sem gostar de ténis porque receberam bilhetes —, muitos outros espectadores estavam por paixão assolapada à música do quarteto de Las Vegas.

Este não é o público das T-shirts de bandas — muito menos das obscuras, vestidas para puxar pela credibilidade; o que reina aqui não é a lógica tribalística da pertença musical, é a da suave casualidade. De resto, o contraste entre aceitação crítica e do público foi notória quando o artista encarregue de abrir as festividades, o indie-glam-rocker britânico Declan McKenna, que tem sido merecedor de excelentes apreciações pela imprensa especializada, foi reduzido a música ambiente pela maior parte do público, merecendo apenas algumas palmas educadas entre as músicas. Nem mesmo uma cover de Heroes, de David Bowie, espevitou o interesse. Tal só aconteceu quando a sua guitarrista disse “vamos mostrar porque é que somos o melhor público do mundo”, na língua de Camões. “Mas ela é portuguesa?”, ouviu-se. Sim, trata-se de Isabel Torres, música portuense radicada no Reino Unido.

Do Luxemburgo e do Reino Unido até ao Porto, eles vieram vê-los

Falando com fãs de Imagine Dragons, um fenómeno curioso que se constata é que algumas dessas principais críticas apontadas à banda — a previsibilidade das suas fórmulas para escrever canções, o recurso a lugares comuns nas letras, a disponibilidade para saltarem entre géneros musicais a bel-prazer — são justamente vistas como trunfos. “Só é preciso ouvir uma vez para as músicas entrarem”, afirma Soraia, de 28 anos, ao Observador. Ao seu lado, o namorado, Vicente, de 29, frisa que “cada música soa diferente”.

Ambos luso-descendentes originários do Luxemburgo, o casal costuma vir a Portugal passar férias. Desta vez, aproveitaram para visitar o Estádio da Luz, não apenas porque são benfiquistas, mas porque são fãs de Imagine Dragons, especialmente Soraia. “Ele está aqui mais por minha causa, mas também tenho de acompanhá-lo quando vai ver os rappers dele”, afirma entre risos. “O facto de estarem numa tour mundial também torna isto especial”, acrescenta Vicente.