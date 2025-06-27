Imagine Dragons no Estádio da Luz: entretenimento total

O termo “maioria silenciosa” passou a ser sinónimo em Portugal do “país real”, de quando massas de pessoas — afastadas dos centros de poder e do aparelho mediático — fazem por fim ouvir a sua voz, frequentemente em atos eleitorais. A expressão, porém, não precisa de ficar refém das suas origens políticas. Esta quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, uma maioria silenciosa fez-se ouvir, alto e bom som, no concerto dos Imagine Dragons.
No percurso desde a formação, em 2008, até hoje, o grupo liderado por Dan Reynolds entrou no reino da bandas ubíquas: seja por aparecerem em anúncios, em concursos de talentos ou em séries, ou seja porque as suas músicas merecem elevada rotação nas rádios desde que Radioactive se impôs nas nossas vidas em 2012, é praticamente impossível alguém nunca ter ouvido uma das suas canções. O reflexo disso é cristalino: 160 mil milhões de streams e 74 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo — o mais recente dos quais, LOOM, lançado em 2024, levou-os a embarcar nesta digressão mundial pelos maiores estádios do globo.
Seria um feito notável para qualquer artista, mas ainda mais para uma banda tradicionalmente encarada como sendo “rock”, já que o género há muito que perdeu o seu lustre de popularidade. Mas a questão é exatamente essa: os Imagine Dragons são tão rock quanto o Oeste português tem bom tempo no verão — depende. Depende das canções, ou até mesmo do momento específico de cada uma. Originalmente encarada como fazendo parte dessa constelação nebulosa que é a “música alternativa”, a banda construiu uma sonoridade mutável onde rock, pop, eletrónica e até hip-hop se misturam sem nenhum dos géneros ter mais prevalência que os outros. Há guitarras, sim, mas tanto servem para riffs tradicionais como para texturizar um refrão e torná-lo ainda mais retumbante.
Se esse ecletismo lhes trouxe fãs dos mais diversos quadrantes — mais do que qualquer aproximação ortodoxa à música lhes poderia trazer —, gerou também uma contrarreação. Seja pela ubiquidade ou pela fórmula que aperfeiçoaram, os Imagine Dragons nunca tiveram boa crítica, com cada álbum a ser recebido com apreciações do razoável ao mau, e raramente sendo encarados como um projeto digno de nota — um artigo da revista SPIN de 2019 chegou mesmo ao ponto de perguntar “Is Imagine Dragons the Worst Band Ever?” [“Serão os Imagine Dragons a pior banda de sempre”?]. “Os Imagine Dragons não são uma banda subtil. É de amor ou ódio. É como Las Vegas. É ‘in your face’, e sempre o foi desde o início”, admitiu o próprio vocalista numa entrevista à Rolling Stone, acrescentando que prefere essa dualidade a ser “indiferente ou baunilha”. Ao mesmo tempo, o grosso da atenção positiva que foram recebendo ao longo dos anos deveu-se sobretudo a questões extra-musicais relacionadas com Dan Reynolds, desde o seu histórico de depressão que fez questão de tornar público com o intuito de desestigmatizar questões de saúde mental até ao seu abraçar da causa LGBTQI+ que o levou a entrar em choque com a igreja Mórmon, no seio da qual foi criado.
Procurando pelo nome da banda online, quase parece que jamais teria fãs, tal é o negativismo que a rodeia na esfera digital — estão, talvez, taco a taco com os Maroon 5, como um dos grupos mais desprezados dos últimos 10 anos. É aí que entra o tal conceito da “maioria silenciosa”. O que foi possível ver num Estádio da Luz não esgotado, mas quase cheio, foi um apelo às armas de uma base de fãs que não precisa de fazer login para defender a sua dama, fá-lo ao comprar bilhetes, e que é tão variada quanto o seu poder de atração preveria.
Dos milhares que acorreram à Luz, foi possível ver desde famílias integralmente vestidas com merchandise da banda como se de uma farda oficial se tratasse, até influencers (homens e mulheres) a fazer daquele concerto outra sessão de fotografias. Viram-se crianças e idosos, casais onde os Imagine Dragons pareciam ser um elo de ligação e outros onde claramente uma das partes foi arrastada para por devoção à outra. Como em todos os eventos de massas, se havia gente que podia estar tanto ali como num arraial dos Santos Populares — do estilo de pessoas que vão ao Estoril Open sem gostar de ténis porque receberam bilhetes —, muitos outros espectadores estavam por paixão assolapada à música do quarteto de Las Vegas.
Este não é o público das T-shirts de bandas — muito menos das obscuras, vestidas para puxar pela credibilidade; o que reina aqui não é a lógica tribalística da pertença musical, é a da suave casualidade. De resto, o contraste entre aceitação crítica e do público foi notória quando o artista encarregue de abrir as festividades, o indie-glam-rocker britânico Declan McKenna, que tem sido merecedor de excelentes apreciações pela imprensa especializada, foi reduzido a música ambiente pela maior parte do público, merecendo apenas algumas palmas educadas entre as músicas. Nem mesmo uma cover de Heroes, de David Bowie, espevitou o interesse. Tal só aconteceu quando a sua guitarrista disse “vamos mostrar porque é que somos o melhor público do mundo”, na língua de Camões. “Mas ela é portuguesa?”, ouviu-se. Sim, trata-se de Isabel Torres, música portuense radicada no Reino Unido.
Do Luxemburgo e do Reino Unido até ao Porto, eles vieram vê-los
Falando com fãs de Imagine Dragons, um fenómeno curioso que se constata é que algumas dessas principais críticas apontadas à banda — a previsibilidade das suas fórmulas para escrever canções, o recurso a lugares comuns nas letras, a disponibilidade para saltarem entre géneros musicais a bel-prazer — são justamente vistas como trunfos. “Só é preciso ouvir uma vez para as músicas entrarem”, afirma Soraia, de 28 anos, ao Observador. Ao seu lado, o namorado, Vicente, de 29, frisa que “cada música soa diferente”.
Ambos luso-descendentes originários do Luxemburgo, o casal costuma vir a Portugal passar férias. Desta vez, aproveitaram para visitar o Estádio da Luz, não apenas porque são benfiquistas, mas porque são fãs de Imagine Dragons, especialmente Soraia. “Ele está aqui mais por minha causa, mas também tenho de acompanhá-lo quando vai ver os rappers dele”, afirma entre risos. “O facto de estarem numa tour mundial também torna isto especial”, acrescenta Vicente.
Sentadas atrás deles, Margarida Silva, Maria Laura e Francisca fizeram o périplo de Braga até Lisboa com o intuito exclusivo de assistir à banda. Não é a primeira vez que fazem jornadas assim: contam de romarias para ver Coldplay a Coimbra em 2023, Taylor Swift neste mesmo estádio em 2024 e até Billie Eilish no mês passado. Mas Imagine Dragons é diferente. “Têm músicas intemporais, desde ser adolescente até hoje à fase de jovem-adulta, lembro-me de ouvi-los sempre”, conta Francisca. Além do fator musical, apreciam a frontalidade de Dan Reynolds e restante banda em abraçar causas, como o facto do baixista Ben McKee ter o seu instrumento com as cores da bandeira transgénero e com um coração com a bandeira Pride estampada, o que foi “foi muito importante no mês do orgulho LGBT”, defende Maria Laura. “Há certos artistas que se estiverem no polo oposto ao meu, eu não consigo. Ainda para mais hoje, com todo o ódio e o extremismo”, acrescenta Francisca.
“Eles transmitem good vibes, do estilo ‘vamos amar-nos todos, vamos ser todos amigos, está tudo ok’. Acho que a mensagem que eles transmitem também é muito importante”, conta, alguns lugares ao lado, Ana. Acompanhada de Catarina e Gonçalo, já tinha ido assistir aos Imagine Dragons na MEO Arena, em 2018, e não podia perder nova oportunidade de revê-los. “Eu acho que também é importante nós gostarmos de artistas que representem um bocado aquilo que nós também acreditamos”, adianta.
Essa identificação com os valores da banda também foi apontada por Callum, britânico de 21 anos, que gosta particularmente das letras e que considera o tema Dull Knives — que não foi tocado nesta noite — um dos seus favoritos de sempre. Em Portugal para reencontrar-se com a namorada, Márcia, de 27 anos, veio apenas ao seu segundo concerto de sempre — o primeiro foi Twenty One Pilots, em maio. A portuguesa, pelo contrário, já os tinha visto em 2013, no que foi para si um dos melhores concertos a que assistiu. “Os Imagine Dragons foram a primeira banda em que ambos concordámos, que ambos gostámos. Por isso, para nós, isto é uma coisa importante”, adianta.
Nem toda a gente, porém, veio por ser fã — às vezes são os filhos. Foi o caso de Francisco e Jovita, que viajaram do Porto com os seus dois rapazes. “É um gosto adquirido”, admite o pai. “Acabamos por ouvir no carro porque eles também vão escolhendo algumas músicas. Eu hoje sabia as letras quase todas”, revela, adiantando que é também capaz de gostar porque “são uma banda que tocam muitos géneros e por isso conseguem agradar a gregos e a troianos, nesse respeito”.
Ao lado dos dois, fazendo parte da mesma comitiva que viajou até Lisboa, Filipa aponta outro fator importante que explica a popularidade da banda e porque é que havia tantas famílias presentes. “Apresentei os Imagine Dragons ao meu filho já há muitos anos, assim que ele começou a ouvir música, porque há uma parte das letras que têm um lado muito pedagógico. Hoje em dia na música é muito difícil encontrar artistas que promovam o bem-estar de uma forma positiva”, lamenta. No seu entender, “apesar de tocarem às vezes em temas mais sensíveis — desde as perdas até, enfim, a depressão, o desajuste, os inimigos que são os traidores —, há assim uma série de questões que as músicas abordam que é sempre muito positiva e construtiva. Acho que, sobretudo, nesta idade, e estamos a falar de miúdos na ordem dos 11 e 12 anos, que estão a entrar na adolescência, é muito importante puxá-los para cima, nesta resistência às adversidades que são muitas, e que cada música dos Imagine Dragons toque a uma”, concluí.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]
“Encher um estádio é apoio, não são os comentários que recebem online”
“A única razão pela qual os Imagine Dragons são o que são é para vos fazer sentir alegria, é o nosso único objetivo. E não é por uma razão altruísta, é porque amo alegria, adoro persegui-la, adoro a vida, vivê-la, conhecer pessoas, experienciar isto. A música é o grande conector. Mas apesar de tudo isso, devo dizer que, durante toda a minha vida, também lutei com o outro lado, com depressão e a ansiedade. Espero que saibam que, se estiverem a sofrer, não estão sozinhos. Não guardem isto para vocês, falem com alguém, com um membro da família, com um amigo. Se puderem, vão à terapia. Fui durante muitos anos — fiquem connosco, a vossa vida vale sempre a pena viver”.
Este pequeno discurso de Reynolds, antes da banda avançar para o tema Walking the Wire, já o concerto ia a mais de metade, representa o tipo ligação descarnada acima descrita que o vocalista tenta ter com os fãs. Foi, também, um dos poucos momentos de solenidade, de um concerto onde a espetacularidade reinou. Goste-se ou não de Imagine Dragons, são uma banda perfeita para o momento em que vivemos, a era do entretenimento total: cada música tem ora explosões de confetti, ora faíscas disparadas para o ar, ora labaredas a emanar do palco, ora duelos de bateria, ora até enormes bolas insufláveis atiradas para a audiência. Ou seja, mesmo quem não gosta, fica na expectativa sobre o que vai acontecer a seguir.
A outra grande exceção foi quando o quarteto se deslocou para o final do corredor com os seus instrumentos e, numa disposição semi-acústica, tocou Next to Me, canção onde se viram abraço e lágrimas entre o público, seguido de um aplauso prolongado com o vocalista a reagir “eu não sei o que dizer”. Logo de seguida, em I Bet My Life, ficou patente outro dos trunfos dos Imagine Dragons: o facto de Dan Reynolds ser um espécime em excelente forma física. Indo cantar para o fosso junto ao corredor e dando high-fives como se fosse o John Cena dos tempos áureos, empoleirou-se na barreira para cantar, sendo possível ver nos ecrãs as várias tentativas de lhe agarrarem os peitorais. “Ele é uma bela vista”, admitiu uma das entrevistadas, uma constatação difícil de contestar.
Ao longo de quase duas horas de concerto, ficou patente a cumplicidade entre público e banda, mais não seja no rol de êxitos dos Imagine Dragons em que Reynolds nem precisava de ter cantado o refrão, tal foi a cantoria em uníssono das bancadas e da plateia em Thunder, Demons, Radioactive, Enemy ou Believer. Se encararmos estes artistas como profissionais do ramo “oferecer sorrisos às pessoas”, a banda mais do que cumpre. Será que merece a bílis de que é frequentemente alvo?
“São músicas muito fast food, muito simples, muito comerciais, muito agradáveis para todo tipo de públicos, não há como falhar num tipo de banda como esta”, admite Filipa. Também por isso, assume, não têm grandes defensores públicos, porque não precisam “São uma banda à escala mundial, não é?”, indaga. Para Ana, porém, a explicação é ligeiramente distinta, porque artistas como Harry Styles e Taylor Swift operam ao mesmo nível e, contudo, têm uma base de apoio altamente vocal. Os Fire Breathers, como são conhecidos os fãs dos Imagine Dragons, são diferentes, é muito mais tranquilo, não se guiam muito pelos media, como vês com um Harry [Styles], uns One Direction ou uma Taylor [Swift]. Isso é completamente diferente. Eles abrangem todos os públicos”, afirma.
Outros, porém, consideram que o tipo de discurso online não se repercute fora dos ecrãs. “Há certas coisas que só são ditas na internet, e não são o que acontece na realidade”, argumenta Maria Laura, com a amiga Margarida Silva a acrescentar “só experienciando é que se sabe o quão bom é e eu acho que ninguém sai do espetáculo completamente desiludido”. A mais apaixonada das defesas veio, todavia, do britânico Callum. “Eles não merecem nenhum tipo de haters. Eles são uma banda tão inocente, não têm razão para ter haters assim, não merecem nenhuma mensagem negativa”, considera, acrescentando no entanto que o mais importante eles já garantiram. “É bom ver que as pessoas estão a comparecer, mesmo que não apareceram tanto online. Porque isto é que é apoio. Encher um estádio é apoio, não são os comentários que recebem online, não é focarmo-nos no mau em vez do bom. O apoio é ver os fãs que têm em pessoa, acho que é uma coisa linda.”