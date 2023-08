No passado 21 de março, dias depois de um grupo de cidadãs ter denunciado ao Observador o caso de 13 migrantes, oriundos de países como Índia e Paquistão, a viver em situação de indignidade e exploração num armazém algures na Lourinhã, Saddam Hussain Chandio, então com 23 anos, contou ao jornal como, com a ajuda daquelas mulheres, tinha conseguido dar a volta por cima e, já a receber o salário mínimo, num trabalho com contrato, seguia firme no objetivo de alcançar “uma vida brilhante” em Portugal.

Apenas cinco dias depois de a reportagem ter sido publicada, a 9 de abril, sabe agora o Observador, o imigrante paquistanês foi notificado pela GNR do processo que há meses corria termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém e em que, na impossibilidade do Ministério Público apurar o seu paradeiro, já tinha sido constituído arguido, acusado de um crime de abuso sexual de crianças na forma tentada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.