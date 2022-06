Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O plano é ousado, mas as características indicam que é possível: tornar a Ericeira na próxima Biarritz. Afinal, tratam-se de dois epicentros do surf, com a diferença de que no francês existem condições para um turismo mais moderno e requintado, ao passo que na vila portuguesa do oeste as opções são, para este fim, mais reduzidas. Na verdade, eram. É que a 5 de junho abriu o Immerso, o primeiro cinco estrelas da Ericeira.

Um projeto familiar, cuja escolha da localização partiu da vontade de um surfista. “O meu sobrinho faz surf e sugeriu-nos a Ericeira. Análisamos e pareceu-nos ideal, até porque não havia aqui nenhum hotel mais moderno, de grande qualidade. E tivemos aqui esta espécie de epifania: podíamos contribuir para fazer da Ericeira a nova Biarritz, onde antes de explodir o surf, também só existia um tipo de turismo mais antigo”, conta ao Observador Pedro Lopes, um dos acionistas do Immerso.

