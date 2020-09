A 3 de junho num debate quinzenal António Costa foi confrontado com a pergunta: O que aconteceu ao Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado que foi lançado em 2016 com a ambição de recuperar 7.500 casas para habitação, em particular para o arrendamento acessível. Quantas casas foram reabilitadas?, quis saber o deputado Adão Silva do PSD. Confrontado com números que anunciou em 2016, pouco tempo depois de chegar ao poder, o primeiro-ministro reconheceu que a pergunta era boa, mas acrescentou que precisava de procurar a resposta que depois iria enviar.

Adão Silva insistiu: “Este fundo tinha um financiamento previsto de 1.400 milhões de euros do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Em 2017 estava prevista a transferência de 50 milhões de euros, valor que foi replicado nos orçamentos dos anos seguintes até atingir 200 milhões de euros. Quanto dinheiro do fundo da Segurança Social foi transferido? Costa voltou a prometer uma resposta que, segundo confirmou ao Observador o deputado social-democrata, não chegou. O investimento da Segurança Social foi de 7,1 milhões de euros em 2019, como noticiou em julho o jornal Público, e nenhuma obra tinha sido até então concluída.

Este valor também tinha sido adiantado ao Observador pelo presidente da sociedade gestora, a Fundiestamo, uma empresa detida pela holding do Estado Parpública. Eduardo Júlio revelou em junho que está mais dinheiro previsto, 20 milhões de euros este ano, mas a sua mobilização dependia ainda de vários fatores, alguns dos quais tem vindo a emperrar o andamento de um projeto que “faz todo o sentido”, defendia o primeiro-ministro, mas que tarda em sair do papel.

Depois de quatro anos de tempo aparentemente perdido, mas que foi efetivamente gasto em muitos procedimentos, pedidos, autorizações e reavaliações de projetos e modelos de negócio associado, o Fundo parece estar pronto a arrancar com 170 imóveis que serão disponibilizados nesta legislatura, acreditam os responsáveis, para o fim a que sempre se destinaram: o reforço da oferta no mercado de arrendamento.

Na passada quinta-feira, em Conselho de Ministros, o ministro Pedro Nuno Santos e a (ainda) secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, – que foi remodelada nesse mesmo dia, horas depois – anunciaram a aprovação de dois decretos sobre habitação, sendo que um deles abre caminho à criação de uma bolsa de imóveis do Estado para fins de habitação. Ou seja, o Estado admite – como admitiu Pedro Nuno Santos no briefing que se seguiu à reunião – que não sabe, ou “sabe mais ou menos” nas palavras do ministro, qual é o seu património imobiliário. Ou melhor, não sabe em que condições está o património que tem.

Ainda assim, em nenhum momento no briefing do Conselho de Ministros se disse algo que pudesse indicar que a criação desta base de dados de imóveis do Estado com características para habitação vai chocar com o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado, nem sobre a forma como podem ser usados em conjunto. Só a publicação dos decreto aprovados poderão deitar mais luz sobre o assunto.

Exigências processuais, administrativas e outras

A pergunta feita por Adão Silva ao primeiro-ministro já tinha sido feita pelo Observador ao presidente da sociedade gestora, a Fundiestamo ao longo dos meses anteriores. Sem negar que não houve qualquer projeto de recuperação concluído e colocado no mercado, Eduardo Júlio foi dando explicações para o tempo que o processo tem demorado e para as vicissitudes que atravessou.

Nas primeiras respostas dadas em abril, o presidente da entidade gestora justifica o racional. “O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) foi pensado como um instrumento virtuoso, na medida em que dá resposta a um problema social grave: a carência de habitação acessível, em particular nos centros urbanos, sem para tal recorrer ao Orçamento do Estado.

O presidente da Fundiestamo descreve um percurso moroso com muitas exigências processuais e administrativas — desde 2017 quando recebeu (do Governo) a incumbência de constituir e gerir do fundo, “houve que nomear um Conselho de Administração, reestruturar a sociedade, elaborar o Regulamento de Gestão do FNRE e aprová-lo junto do regulador, a CMVM (o que aconteceu em agosto de 2018), e foi preciso divulgar o instrumento junto dos potenciais interessados. Júlio Eduardo destaca ainda a necessidade de autorizações do Tribunal de Contas, para além do processo de constituição dos próprios subfundos para cada um dos projetos.

Também a então ainda secretária de Estado da Habitação que tem o pelouro deste instrumento desde 2016, Ana Pinho, deu justificações para o parto difícil do FNRE. “Só o processo de elaboração do regulamento do fundo demorou três anos”, referiu a responsável numa audição realizada no dia 29 de abril.