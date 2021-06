O impacto é “gravíssimo” e a situação é “preocupante”. É assim que as grandes empresas consumidoras intensivas de energia reagem ao aumento do preço da eletricidade no mercado ibérico. O fenómeno dura há vários meses e levou já o regulador português a anunciar uma subida extraordinária da tarifa regulada para domésticos a partir de julho.

O efeito nas empresas sente-se mais cedo, até porque há vários contratos que estão indexados à cotação dos mercados grossistas — ainda que várias tenham vindo a procurar soluções de maior estabilidade. Se é certo que depende do tipo de contratos de fornecimento que cada empresa tenha, “a alta no mercado diário também se reflete no mercado de futuros, o que agrava toda uma situação já de si preocupante”, afirma ao Observador a Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica.

Os associados da APIGCEE contam-se pelos dedos de duas mãos, mas representam quase 10% do consumo elétrico em Portugal. São também grandes empresas industriais com receitas anuais de 4.000 milhões de euros, dos quais mais de metade equivalem a exportações.

Os números das empresas eletrointensivas ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR A APIGCEE tem 10 associados: Secil, Megasa — Siderurgia Produtos Longos, Cimpor, Solvay, Bondalti Chemicals, Ar Líquido, Navigator, Somincor, Cimentos Maceira e Pataias, Appico Maia. Segundo dados avançados pela associação, estas empresas faturaram cerca de 4.000 milhões de euros em 2019 que corresponde um VAB (valor acrescentado bruto) de 1.070 milhões de euros. As exportações valeram 2.800 milhões de euros no mesmo. São responsáveis por 6,600 postos de trabalho diretos mais de 20.000 indiretos e reinvestiram 380 milhões de euros.

São as cimenteiras, siderúrgicas, empresas de pasta, químicas e mineiras e queixam-se que o Governo não está a fazer nada para corrigir um problema que já existia antes da recente alta dos preços da energia no mercado grossista, mas que é agravado por esta evolução.

“O impacto é gravíssimo e nada está a ser feito para ser corrigido. Em Portugal, além destes preços elevados da eletricidade nos mercados, sofremos com as tarifas de acesso às redes (custos regulados da eletricidade) mais altas dos países da nossa envolvente” — Espanha, França e Alemanha.

O Ministério do Ambiente e Transição Energética (MATE) contraria esta tese de inação e responde, ao Observador, que está a preparar um pacote de medidas — já comunicadas à associação de consumidores intensivos — que vão “permitir reduzir os custos do preço final da energia elétrica suportada por estes consumidores”. Mas algumas só deverão entrar em vigor no próximo ano.

A produção de emissão de CO2 na atividade industrial está diretamente associada ao uso intensivo de combustíveis fósseis. A necessidade de cobrir essas emissões com licenças de poluição onera a produção destas indústrias, sobretudo com o agravamento que se tem verificado nas cotações do mercado de carbono europeu, onde são transacionadas essas licenças. A alta do mercado de carbono é também a principal razão por trás do agravamento dos preços da eletricidade no mercado grossista.

Medida para compensar indústrias por fuga de carbono avança em 2022

Uma das medidas que o Governo prevê criar é um mecanismo de compensação dos custos indiretos do CO2 que abrangerá instalações abrangidas pelo comércio de licenças e cuja atividade está exposta a risco significativo de fuga de carbono, quando há deslocalização para países menos exigentes em termos de emissões. Incluem-se nesta classificação unidades com consumo de intenso de energia que têm custos relacionados com as emissões de gases e que passam para o preço da eletricidade.

Sobre este tema, a APIGCEE diz que Portugal “deixou passar a oportunidade que existia até fim de 2020 para compensar os consumidores eletrointensivos do custo do CO2 na eletricidade, como fazem, e cada vez com maior peso, a grande parte das economias na Europa, com as quais competimos.” A associação dá exemplos de como essa compensação foi distribuída em alguns (poucos países) pela indústria, no quadro dos custos indiretos do CO2.

Em Portugal, as receitas dos leilões do CO2 têm sido canalizadas para o Fundo de Carbono. Principal destino? O abate dos custos do sistema elétrico, beneficiando genericamente todos os consumidores, mas sem um tratamento específico para grandes indústrias, que quase sempre são também grandes emissoras de gases.

Como as empresas eletrointensivas são também “fortemente exportadoras, principalmente para esses países, a situação não é sustentável para manter o nível de atividade”, diz a associação. Considerando que ainda falta muito para que as empresas possam beneficiar de condições de mercado comparáveis, “temos de estar conscientes que sem um custo de eletricidade alinhado com o dos nossos concorrentes na Europa, não é viável a indústria eletrointensiva em Portugal. A atividade, o emprego, as exportações e o investimento desaparecem”.

Na resposta dada ao Observador, fonte oficial do MATE reconhece que a dimensão destas empresas dá-lhes algum poder negocial para conseguir melhores condições junto dos comercializadores.

Argumenta também que a competitividade da indústria – em particular, exportadora – não se coloca ao nível dos preços grossistas, que tendem a ser alinhados com o resto da Europa, mas sim ao nível das tarifas de acesso às redes. Nessa medida, destaca medidas de política energética que isentaram estes clientes de pagar uma fatia ou a totalidade de alguns custos de interesse económico geral (CIEG), como o sobrecusto das renováveis. E refere as transferências feitas para travar os custos no sistema elétrico, que permitiram manter as tarifas de acesso à rede dos grandes consumidores.

Na resposta dada ao Observador, a APIGCEE diz que as tarifas de acesso às redes que em Portugal são “mais do dobro das existentes em Espanha“, enquanto que em França e Alemanha os grandes consumidores beneficiam de uma redução quase total das tarifas em vigor.

Subsídio para cortes no fornecimento acaba em outubro, mas Governo garante regime alternativo

A associação das indústrias receia ainda a extinção da interruptibilidade, um mecanismo que subsidia os grandes consumidores em troca de micro-cortes no fornecimento que permitam uma gestão mais eficiente da rede, ajustando a procura em vez da oferta. A entrada neste regime está sujeita a teste de disponibilidade das instalações abrangidas, mas na prática o que tem acontecido é o operador da rede, a REN, nunca ativar a redução da potência. No ano passado, a interrutibilidade custou mais de 100 milhões de euros, que equivalem a um subsídio dado às empresas, sem que as 46 entidades abrangidas tivessem de enfrentar cortes ou redução da potência.