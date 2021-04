São esses pontos essencialmente porquê? Pela riqueza territorial que têm?

Está relacionado com inúmeros fatores. A riqueza no subsolo, porque muitas vezes estamos a falar de zonas onde houve pouca exploração no passado e, portanto, está-se a perceber que há grandes reservas de ouro e de materiais preciosos que são utilizados em muitos bens que consumimos atualmente. Por outro lado, são zonas onde, naturalmente, há madeiras com grande valor, há solos com grande valor, há um clima propício, inclusivamente, para que determinados bens agrícolas sejam produzidos em maior quantidade. Portanto, esta procura destes terrenos, por preencherem estes requisitos, é muito grande. Mas, a isto tudo, também associamos coisas normais, como a sobrevivência das próprias comunidades que vivem nestes sítios. A agricultura de pequena escala, a agricultura que nós também fazemos para sobreviver, porque a desflorestação não é um fenómeno de agora e está associado ao crescimento da população a nível mundial. Acho que neste momento, eventualmente, poderá haver uma maior sensibilização para o impacto que nós temos na natureza e para a desflorestação que nós próprios estamos a causar nesta lógica importada, causada pelo sobre-uso de alguns recursos que temos no mundo.

Conseguimos perceber qual é o impacto relativo? Há vários fatores que contribuem para a desflorestação nessas regiões, mas qual é o impacto relativo das exportações internacionais face a esses outros fatores locais?

Não temos um estudo feito nesse detalhe tão grande a nível global. Conseguimos, às vezes, em algumas zonas em concreto, em algumas destas frentes de desflorestação, fazer trabalhos mais concretos associados a isso. Por exemplo, uma das zonas que estão muito estudadas pela riqueza e pelo facto de esquemas sucessivos terem falhado é a bacia do Congo e, em concreto, na República Democrática do Congo. É uma zona onde há problemas de corrupção grandes, problemas de governança muito grandes, onde a riqueza ambiental é gigantesca e, ano após ano, os sistemas têm falhado, tem-se continuado a destruir e consegue perceber-se para onde é que muita dessa madeira — que é cortada nestas zonas de florestas riquíssimas —, para onde é que este fluxo de madeira vai. Há produtos que são mais fáceis de rastrear do que outros. Neste particular, sabe-se que o comércio ilegal de madeira corresponde, aproximadamente a 20% do total da madeira que é comercializada a nível global. Em alguns produtos, em algumas zonas em particular, consegue-se ter uma noção. Este relatório não olhou especificamente a isso, olhou mais para a escala da responsabilidade europeia e como é que isso, depois, afeta estas frentes de desflorestação, no sentido de criar uma lei, ou de criar uma forma, para os consumidores europeus poderem ter a certeza, quando estão a consumir um produto, de que esse produto não está associado a estes fenómenos de desflorestação, de degradação de ecossistemas ou de conversão de ecossistemas.

E qual é a principal conclusão? Qual é a responsabilidade da UE?

Está claro que é elevada. A seguir à China, somos o conjunto de cidadãos no mundo que mais contribui para isto. Estima-se que 16% da desflorestação associada ao comércio internacional provenha da União Europeia. Estamos à frente dos Estados Unidos, inclusivamente, que se estima que seja aproximadamente 7%, e somos superados pela China com 24%. Portanto, dá para perceber que os europeus têm um impacto muito grande na desflorestação a nível global.

Com os produtos que consomem.

Com os produtos que consomem, através do consumo que fazem. Muitas vezes, não do produto final. Muitas vezes, estamos a consumir um produto final que achamos que poderá não estar diretamente associado à desflorestação, mas depois vamos ver no rótulo os produtos, as commodities ou os bens que foram introduzidos naquele produto, sobretudo em produtos transformados, e vemos que existem muitos destes produtos que estão lá, que estão nessa lista de produtos.

Os números do relatório do WWF ↓ Mostrar ↑ Esconder Entre 2005 e 2017, as importações da UE foram responsáveis pela destruição de 3,5 milhões de hectares de floresta nas principais frentes de desflorestação do planeta;

de floresta nas principais frentes de desflorestação do planeta; A UE é o segundo maior importador de desflorestação do mundo. Em 2017, 16% de toda a desflorestação associada ao comércio global foi motivada pelas importações europeias. Contudo, este valor está em queda. Em 2005, era de 31%;

de toda a desflorestação associada ao comércio global foi motivada pelas importações europeias. Contudo, este valor está em queda. Em 2005, era de 31%; Entre 2005 e 2017, a desflorestação motivada pelas importações da UE causou a emissão de 1.807 milhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera;

para a atmosfera; Entre 2005 e 2017, as importações de Portugal foram responsáveis pela destruição de 7.200 hectares de floresta tropical a cada ano . São 7 hectares por ano per capita. Nos 12 anos em estudo, trata-se de um total de 86.400 hectares, isto é, 2,5% do total europeu;

. São 7 hectares por ano per capita. Nos 12 anos em estudo, trata-se de um total de 86.400 hectares, isto é, 2,5% do total europeu; A cada ano, as importações portuguesas conduziram à emissão de 3,3 milhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera como resultado da desflorestação;

para a atmosfera como resultado da desflorestação; A área mais afetada pelas importações portuguesas é a região do Cerrado, no Brasil.

Pode dar alguns exemplos?

A soja e o óleo de palma, que são eventualmente dois dos maiores drivers de desflorestação, estão associados a uma miríade de produtos muito grande. A soja, seja porque depois serve de alimento a muitos animais que nós consumimos, porque é utilizada em muitas rações. Como tal, quando estamos a comer, ou até a beber leite, estamos muitas vezes a propiciar que se consuma a soja. Não estou a dizer com isto que não se pode beber leite.

Mesmo que seja carne produzida em Portugal.

Sim. Nós devemos sempre procurar carne, leite e derivados de animais que sejam produzidos de forma extensiva, ou o máximo possível de forma extensiva, precisamente para isso, para que não haja um consumo excessivo de soja e a necessidade de produzir soja seja excessiva. Por outro lado, o óleo de palma é um óleo que é usado em imensos produtos, desde champôs a maioneses que compramos no supermercado. É um montão de produtos. É um produto que, inevitavelmente, tem uma grande presença no mercado mundial — e os principais retalhistas a nível mundial têm esta noção e já estão, aos poucos e poucos, a intervir, a tentar garantir que o óleo de palma que eles introduzem nos seus alimentos, chocolates até, não provem de zonas associadas a desflorestação. Até por uma questão de imagem, para que o cliente se sinta confortável ao comprar aquele produto.

Podemos dizer, então, que a soja e o óleo de palma são os dois grandes produtos que contribuem para a desflorestação. Mas o relatório fala também de outros: cacau, café, algodão…

A madeira, a borracha, o milho, o açúcar. Há muitos outros produtos que contribuem. Mas estes dois, e a produção de carne bovina que lhe está associada — a soja por um lado e os pastos por outro —, são produtos que estão muito associados à desflorestação. O que nós propomos no relatório não é que se deixe de comer carne, que se deixe de produzir óleo de palma ou que se deixe, inclusivamente, de produzir soja, porque tem outros usos além desse. Agora, aquilo de que falamos é a necessidade de adaptar o nosso consumo a um modelo em que há zero desflorestação — e de que forma é que podemos reduzir pressão sobre a natureza e conseguir continuar a alimentar-nos e a preservar a biodiversidade, que é fundamental para fomentar a própria produtividade dos bens no meio rural.

Conhecemos o conceito da desflorestação, do dizimar florestas para dar lugar a plantações. Mas pode explicar como funciona isto exatamente? É algo que está enraizado no comércio mundial, que localmente os produtores dizimem hectares de floresta para aumentarem a produção?

Há vários fenómenos que estão associados à desflorestação. Há desflorestação que é feita, inclusivamente, por comunidades que, por serem indígenas, têm direito ao uso dos bens daquela floresta. Quando às vezes se fala desta pequena agricultura, isso acontece. Há casos em que a legislação permite fazer algum tipo de intervenção às comunidades que lá existem. Infelizmente, este não é garantidamente o principal motivo da desflorestação, embora exista. Aquilo que nós verificamos que são os principais motivos nestas frentes de desflorestação estão normalmente associados à agricultura industrial e à produção de gado. Muitas das vezes, é isto que acontece. Depois, temos os fenómenos, em algumas zonas, que nós não podemos controlar, e que muitas vezes estão associados a grandes infraestruturas. As grandes infraestruturas, por si só, geram desflorestação. Se estivermos a falar de uma grande barragem, a zona de inundação da barragem vai ser desflorestada e conta para esse valor líquido. O que se observa é que, em alguns destes casos, há medidas compensatórias para levar floresta e plantar árvores noutros sítios, ou para recuperar territórios. Mesmo assim, conta para esta equação. Cada caso será sempre um caso, mas a produção alimentar — sobretudo a produção de gado — e a agricultura industrial, com as grandes plantações de óleo de palma na Indonésia e no sudeste asiático, muitas delas foram feitas, umas legalmente e dentro da legislação existente, outras ilegalmente e aproveitando o facto de os governos não terem força para implementar determinadas legislações, ou em alguns casos tendo abusado de comunidades locais. A ilegalidade não é só por alterar o uso do solo, mas muitas vezes, também, pelo facto de terem afastado comunidades, por terem retirado de lá comunidades que tinham o direito ao solo, e então há aqui um conjunto de fenómenos muito grande. Mas o mais relevante é sempre perceber quais são os drivers que levaram a isto. Sabemos que, durante muitos anos, associámos sempre a desflorestação à Amazónia, a retirar de lá árvores de grande valor. Eram os garimpeiros, que iam lá e tiravam madeira de muito valor. As primeiras grandes campanhas de desflorestação e de proteção da Amazónia, no final dos anos 80, eram vocacionadas precisamente para travar a importação de madeira, pela Europa ou pelos Estados Unidos. As primeiras leis que foram criadas para travar a desflorestação estavam focadas no comércio de madeira e não no comércio de todo o tipo de commodities e de bens, como estamos a falar agora. O aumento do consumo humano, o aumento da população, a necessidade de alimentar mais bocas, está a fazer disparar a desflorestação, não pela madeira, mas pelos bens alimentares.

E quem são os principais agentes da desflorestação? Grandes empresas, agricultores locais?

Depende das realidades. No sudeste asiático, por exemplo, havia empresas na área da pasta do papel, que para plantarem espécies de crescimento rápido destruíram florestas nativas. Aqui, eram claramente empresas que estavam ligadas precisamente à produção de pasta para papel. Há muitas outras situações em que são grandes agricultores. No caso do Brasil, associamos sempre aos fazendeiros. Uma zona, onde se tem conseguido reverter este fenómeno da desflorestação, que é a floresta atlântica, tem-se observado um fenómeno um pouco diferente. Desflorestou-se muito, mudou-se muito o uso do solo para plantações, para áreas de pastoreio, mas entretanto conseguiu-se travar isso e, até certo ponto, reverter. Mas, na altura, o que motivou esta transformação foram empresas ligadas à produção de pasta de papel, à exploração de madeira e à agricultura. Em alguns casos, poderemos estar a falar de grandes empresas, mas também estamos a falar de agricultores. À escala do Brasil um pequeno agricultor já tem uma área muito significativa. Naturalmente, a necessidade de aproveitar aquelas zonas marginais das florestas onde a densidade já não é muito grande, mas a produtividade do solo é muito elevada, interessa sempre explorar, explorar e conseguir mais um pouco de área. Não é necessariamente fazer terraplanagens, tudo de uma vez. Mas é ir explorando. A floresta em estado de degradação, muito provavelmente, será uma floresta que chegará a ser desflorestada na sua totalidade.