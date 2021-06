“Rocket League”, “Among Us” ou até o quase clássico “Minecraft”. Nesta lista, deixamos videojogos para todos os gostos, idades e feitios. Têm todos uma coisa em comum: numa altura em que ainda se pede confinamentos e recato, permitem que possa jogar online com outras pessoas. Se quiser muito jogar um e não sabe como fazer, no final da lista explicamos ainda onde e como pode instalá-los. Vamos aos jogos?

Rocket League

Onde é que posso jogar? PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, macOS, Microsoft Windows, Linux.

E o preço? Gratuito, mas o jogo incentiva a que compre itens para customizar os carros, assim como carros novos.

Gosta de carros? Gosta de futebol? Gosta de um jogo que só dá para jogar online? Então vai gostar do “Rocket League”. Já tem alguns anos — foi lançado em 2015 — mas só em 2020 é que passou a estar disponível gratuitamente para todos os jogadores. Mesmo com quase seis anos, este continua a ser um dos grandes sucessos dos jogos online.

O conceito do jogo é muito simples: guiar um carro num campo de futebol enquanto tenta empurrar uma bola gigante para a baliza adversária. Há outros modos de jogo que reinventam ou alteram esta fórmula. Por exemplo, há até uma versão aos estilo de um jogo de basquetebol e uma outra em que pode usar itens como na série de jogos “Mario Kart”. Contudo, seja contra apenas um jogador ou numa equipa de três contra outros três, a diversão é praticamente garantida.

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds)

Onde é que posso jogar? PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Microsoft Windows, iOS, Google Stadia

Preço: Gratuito para Android e iOS, pago (cerca de 30 euros) para as consolas e computador

“Battle royale”, já ouviu falar do termo? Se não foi com o “PUBG” (sigla para “Player Unknown’s Battlegrounds”), pode ter ouvido falar do concorrente igualmente famoso deste jogo, o “Fortnite” (também está nesta lista, não se preocupe). O conceito é simples: 100 jogadores jogam num cenário — uma ilha, normalmente — e ganha o último que fica vivo. Para isso, há armas e outros itens que podem ser recolhidos e que ajudam os jogadores mais ágeis a conseguir cumprir essa missão. Na prática, é isto. E sim, é divertido, principalmente quando, dessas 100 pessoas, convence amigos a fazerem equipa a jogarem consigo.

O “PUBG” foi lançado em dezembro de 2017 e continua a ser dos jogos online mais jogados. Outros jogos de tiros do género, seja o já falado “Fortnite” ou algum dos títulos da série “Counter-Strike”, também têm modos de jogos que utilizam a mesma fórmula battle royale. Porém, seja por permitir que os jogadores possam usar carros nos cenários, seja por, apesar de ser um jogo de tiros, este ser acessível para um público vasto, PUBG continua a ser uma das experiências online mais interessantes.

Quanto ao tema das idades — este é capaz de ser o jogo mais violento desta lista, mas não se compara sequer aos títulos da série “Grand Theft Auto”, por exemplo –, o guia do CommonSense Media costuma ser útil para perceber a partir de que idade é que pode jogar um videojogo. Ou deixar alguém jogar.

Minecraft

Onde é que posso jogar? PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, macOS, Microsoft Windows, Linux

Preço: Varia entre sistemas operativos. Entre 7,49 euros (Android) e 30 euros (Nintendo Switch). Para jogar online num servidor remoto que queira criar — ou seja, que não obrigue o jogador que tem o ficheiro do jogo instalado na consola a estar online — é preciso pagar uma subscrição extra que começa em 7 euros por mês

Nunca ouviu falar do “Minecraft”? Então, das duas uma: nos últimos 10 anos não tem falado com crianças; ou fez uma gruta na vida real, e não aquelas que se podem fazer neste jogo, e ainda não arranjou maneira de sair. Este não é só um dos jogos mais populares de sempre (exemplo disso é, três anos depois do lançamento, a Microsoft ter desembolsado 2,5 mil milhões de dólares somente para o adquirir). Não, este jogo é algo mais atualmente: é usado em escolas para estimular a criatividade, é utilizado para ensinar os mais jovens a programar, e até há quem o jogue para criar uma réplica em blocos da Terra. Além disto tudo, permite que que se jogue online.

O conceito por detrás do “Minecraft” é simples. Controla uma personagem num mundo com inúmeros blocos que se podem apanhar para construir praticamente o que quiser. Imagine que vai brincar com legos com alguém, mas junte isso ao poder dos computadores. A partir daqui, a imaginação é o limite. Junte um ou mais amigos para entrarem num destes mundos de blocos e, de repente, é de manhã e nem viu o tempo passar. É um jogo viciante a este ponto. E não pense que por o “Minecraft” ter quase 10 anos que este videojogo está desatualizado. Ainda este mês foi lançada uma nova atualização que adiciona mais funcionalidades e criaturas, para que continue a ser surpreendido.

Só uma última nota. Ao contrário da maioria dos jogos desta lista, este é um jogo que não é nativamente online. Ou seja, dá também para jogar sozinho ou com mais pessoas. Isto pode ser feito no mesmo ecrã ou online. O modo online é gratuito se estiverem as duas pessoas a jogar ao mesmo tempo e para aceder a alguns servidores públicos. Já se quiser criar um servidor onde cada pessoa que tem um código pode entrar no mundo criado e sair quando quiser, tem de pagar uma subscrição mensal ou anual.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Onde é que posso jogar? PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Microsoft Windows

Preço: 20 euros

Neste jogo, como tantos outros, o objetivo é chegar ao fim sem morrer. Contudo, aqui não há armas ou decapitações. Há cenários coloridos e pequenas personagens que parecem feijões andantes. Em cada sessão há 60 jogadores online. Se conseguir passar todos os níveis sem ficar para trás, ganha. Depois? É continuar a repetir. E vai querer: por ser um “jogo idiota”, este jogo é mesmo “brilhante”, como escreveu o Observador. E muito viciante.

De todos os videojogo online desta lista este é capaz de ser o mais simples para aprender a jogar e também o mais adequado para qualquer idade. Para controlar a sua personagem basta andar para a frente e saltar. Pode ainda agarrar objetos, mas é só em alguns níveis. Em suma, sendo um conceito simples com controlos igualmente simples, a curva de aprendizagem não será um entrave.

Among Us

Onde é que posso jogar? PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, macOS, Microsoft Windows, Android e iOS

Preço: Gratuito para smartphones; cerca de 4 euros para computador

Houve dois jogos sensação que ajudaram o confinamento a milhões de jogadores em todo o mundo em 2020. Um, já falámos, o “Fall Guys”. O outro, é o “Among Us”. De forma não explicável, este jogo, que foi lançado em 2018, tornou-se num dos videojogos mais populares do ano passado, como explicámos aqui.

O objetivo é simples: se for escolhido como o impostor, tem de matar os outros jogadores sem que os outros percebam. Se for um dos outros jogadores, tem de garantir que faz as tarefas necessárias numa nave espacial antes que o matem. Durante o jogo, é possível para convocar “reuniões de emergência” para tentar perceber quem é que é o impostor e não está a dizer a verdade. Principalmente numa altura de confinamentos, é uma fórmula perfeita para uma tarde ou noite divertida em segurança.

[O trailer de apresentação do Among Us]

Uma nota extra: à semelhança dos outros títulos desta lista, pode jogar com pessoas que não conhece que estejam noutro ecrã noutro lado do mundo. Porém, este é mesmo daqueles jogos que especialmente mais divertido se jogar com amigos enquanto fazem uma chamada de grupo ao mesmo tempo utilizando, por exemplo, o Discord.

Fortnite Battle Royale

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, macOS, Microsoft Windows, Android

Preço: Gratuito

Como explicar o que é o “Fortnite”? Na prática, é um jogo de tiros do género “Battle Royale”, como o já referido “PUBG”, mas tem gráficos mais infantis e a possibilidade de cada um construir bases quase como no “Minecraft”. Contudo — e para se perceber melhor o sucesso deste videojogo –, ele é de tal forma bem sucedido que até tem o futebolista Neymar como uma das personagens que o jogador pode utilizar. Sim, num jogo de tiros.

Mesmo tendo sido lançado em 2017, o “Fortnite” continua a ser um dos maiores fenómenos entre os jogadores. É um fenómeno tão grande que acabou por dar origem ao conflito entre a Epic Games, que produz o jogo, e a Apple, que baniu o jogo da App Store — a loja de apps do iOS. O conflito criou um mundo de críticas à forma como a Apple taxa as apps e o processo acabou por ir parar aos tribunais. Processos de parte, o “Fortnite” continua a oferecer coisas novas aos jogadores: este mês sai um novo capítulo, que até vai incluir o Super-Homem.

Catan Universe

Plataformas: macOS, Microsoft Windows, Android e iOS

Preço: Gratuito (para aceder a todos os modos de jogo é necessário pagar cerca de 15 euros)

Há sempre jogos que ficam fora destas listas. Podiam ter sido referidos o “World of Warships”, o “World of Tanks” ou o “Magic: The Gathering Arena”. Como esta seleção tem de ter um fim, e a simbolizar todos os que não são referidos ou têm de ficar de parte, fica esta sugestão menos conhecida. Menos conhecida para quem não conhece a versão de tabuleiro dos “Descobridores de Catan”.

Ao criar uma conta no software deste videojogo pode, gratuitamente, jogar a versão base do jogo de tabuleiro num cenário 3D, contra jogadores de todo o mundo. Quanto mais jogar, mais experiência ganha o seu avatar para avançar de nível. Ao progredir, pode desbloquear novos modos de jogo e peças. Contudo, se quiser ter acesso ao resto das expansões e ao modo para um só jogador dentro da app, terá de pagar. Sendo um jogo que implica fazer um login, independentemente da plataforma em que jogue, pode aceder com o que adquiriu em qualquer aparelho. Para aquelas noites em que os amigos se cortam a um jogo de tabuleiro, ou simplesmente para confirmar que anda a jogar com as regras certas, o “Catan Universe” é um bom jogo para uma experiência digital online de Catan (e para quem gosta de jogos de tabuleiro).

Que aparelho é que preciso ter para jogar estes jogos?

Se quiser jogar numa das consolas à venda no mercado — a Xbox One, a Xbox Series X, a PS4, a PS5 ou a Nintendo Switch — é necessário que tenha um serviço de subscrição pago, como o Xbox Live Gold, o PlayStation Plus ou o Nintendo Switch Online. São pagos, mas, com este tipo de subscrição, passa a ter acesso gratuito a jogos que, sem uma, teria de pagar.

Se a opção for jogar num computador, não vai ter de pagar um serviço online. Através de uma loja digital a que pode ter acesso nas páginas oficiais de internet do respetivo jogo, como o Steam ou a Epic Store, pode comprá-lo e jogá-lo online. A maior parte dos jogos é gratuito, mas cativam-no, à semelhança das versões para consolas, a comprar acessórios que podem ou não ter impacto na jogabilidade (no “PUBG” podem ter, por exemplo, no “Fall Guys” não fazem nenhuma diferença).

Se quiser jogar num smartphone o processo é praticamente o mesmo do dos computadores. Seja um aparelho com o sistema operativo Android, da Google, ou o iOS, da Apple, basta aceder ao site oficial do jogo através de um navegador de internet ou usar as lojas de aplicações do sistema operativo para fazer o dowload. Porém, tenha atenção, e a nota seguinte aplica-se também aos computadores: confirme sempre se o jogo é compatível com o aparelho que vai utilizar. Se for mais antigo, o jogo pode ser mais lento ou não vai poder ter ativados os gráficos mais aprimorados.