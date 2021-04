Israel já está próximo de atingir a imunidade global da população. O Reino Unido e os EUA irão atingir este marco fundamental entre junho e julho de 2021. O New York Times estima que, considerando apenas as pessoas vacinadas, o país deve atingir a imunidade de grupo em meados de julho de 2021, supondo que a taxa de vacinação diária atinge os 3 milhões ainda este mês, como Joe Biden anunciou. Mas se considerarmos também as pessoas que já foram infetadas e assim adquiriram imunidade natural, a imunidade de grupo atingir-se-á na primeira metade de maio de 2021. Este cenário pressupõe que a vacina é eficaz contra as novas variantes. Mesmo assim, e com as medidas convencionais de distanciamento social, estima-se que ainda podem morrer 90 mil pessoas a acrescentar aos 550 mil já falecidos.

Em conclusão, a UE está numa situação ainda dramática, com a taxa de mortalidade por Covid-19 mais elevada dos países aqui estudados, com tendência para se agravar, com vários países-membros a anunciar medidas mais estritas de lockdown e a campanha de vacinação a mostrar uma lentidão arrepiante.

Cenários para a vacinação a nível global

Há boas notícias no horizonte, caso se mantenham os níveis de março de produção de vacinas nos EUA e na UE, que mostram uma multiplicação para o dobro do verificado em fevereiro, que já tinha duplicado em relação a janeiro. Vejamos os cenários possíveis para a oferta ou produção (Quadro 2) e procura ou administração (Quadro 3) de vacinas a nível global para o ano de 2021, apenas para as vacinas que já foram aprovadas pelos reguladores, nos EUA e UE, incluindo o Reino Unido e Suíça.