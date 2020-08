Não é um assunto de agora, mas foi a partir do fim de semana passado que se intensificou: primeiro soube-se que a Microsoft queria comprar o TikTok; depois Donald Trump ameaçou banir a app; na sequência da ameaça as negociações entre as duas empresas foram suspensas; horas depois o presidente dos EUA e o presidente da Microsoft chegaram a acordo — a tecnológica iria seguir as recomendações de Trump e o Tesouro norte-americano ficaria com uma parte do negócio — e as conversas entre as duas empresas foram retomadas.

Na segunda-feira, da Casa Branca, chegou nova ameaça: se não houver solução para a rede social chinesa até 15 de setembro, a app é mesmo banida do país. Nisto, a Microsoft mostra-se confiante com o prazo e as negociações entre as duas empresas continuam, agora com um detalhe: já não envolvem apenas a compra da operação americana da app, envolvem também o mercado canadiano, australiano e neozelandês. Mas não se fica por aqui.

Na quinta-feira, um artigo do Financial Times foi mais longe e avançou que, afinal, a tecnológica americana queria comprar todas as operações do TikTok no mundo (exceto na China). Vai daí, Donald Trump dá mais um passo e faz o que já tinha ameaçado: assina um decreto que proíbe qualquer negociação com a ByteDance(empresa mãe do TikTok) num prazo de 45 dias, ou seja, até meados de setembro.

Foi demasiado confuso? Não se preocupe. Abaixo, em sete perguntas e respostas explicamos tudo o que está em causa naquele que promete ser um dos negócios mais marcantes da indústria tecnológica.