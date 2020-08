Será exagerado afirmar que a decisão de Eduardo Fernandes, em pleno confinamento, foi tomada a reboque da pandemia. Mas, na verdade, foram os constrangimentos sanitários e as consequências económicas do novo coronavírus que deram o empurrão decisivo para “um projeto familiar de longa data”: comprar uma autocaravana. E não se arrependeu. Para quem põe uma autocaravana a alugar — como acabou por fazer —, não é surpresa se conseguir ocupação plena na época alta, mas no verão do isolamento e de todas as restrições é rendimento garantido.

Que o diga também Alexandre Mesquita, que gere “a mais antiga empresa de caravanas do país”. O modelo de negócio até é centrado na venda — e não vai deixar de ser —, mas a teimosia do novo coronavírus levou-o a mais do que duplicar a oferta para aluguer na empresa. E esse nicho de negócio disparou, trazendo mais clientes.

A pandemia, e a tendência generalizada para o distanciamento, significou também uma oportunidade para Inês (nome fictício), que prefere não ser identificada. Mas com um outro produto. Desempregada, e “com uma casa grande que estava vazia“, passa agora os dias menos “sozinha”. É que, da janela, consegue ver desconhecidos a aproveitar a piscina de que é proprietária, mas que já não usa. Por cada pessoa, cobra 15 euros — menos aos aniversariantes, quando são crianças. “A procura é maior do que esperava“, quando começou o aluguer, no início do verão, diz ao Observador. Prova disso é que o mês de agosto está “completamente cheio”.

A tendência de alugar piscinas a estranhos não é totalmente nova e exclusiva dos tempos de pandemia. Diogo (nome fictício), que também prefere o anonimato, já o faz há três anos. E como a oferta nos sites de anúncios não é elevada, a procura é, todos os anos, significativa. Este ano não está a ser exceção, mas o coronavírus obrigou a adaptações — agora, já não permite o aluguer simultâneo a grupos que não se conhecem. Quer para Diogo, quer para Inês, o rendimento extra ajuda, mas a legalidade do negócio (não licenciado) levanta dúvidas.

Se o turismo de recato, que procura o silêncio e evita o contacto, é uma das tendências do momento, não admira que também o aluguer de piscinas particulares e autocaravanas estejam a fazer caminho no agosto da pandemia. As oportunidades (nem sempre legais) que a pandemia ajudou a cimentar.

A era da Covid, do distanciamento e do resguardo

Depois de largos meses a fazer pesquisas, Eduardo Fernandes decidiu, finalmente, selar o negócio da autocaravana em maio porque viu um particular “potencial de rentabilização financeira” no contexto da pandemia: “Com a situação que surgiu, que condicionou a minha situação profissional [despedido de uma empresa do setor do turismo] e pelo potencial que achei que teria este ano, antecipámos a compra”.

Em junho, Eduardo Fernandes ainda deu umas voltas com a família, mas no mês seguinte colocou a alugar a autocaravana — a DiVan, em homenagem à filha, Diana —, garantindo ocupação para metade do tempo. E este mês não restam dúvidas de que foi uma decisão acertada — a procura aumentou e está esgotada todos os dias. “Constatámos que havia procura e acabámos por abdicar de alguns períodos de férias em agosto” na autocaravana para poder rentabilizá-la ainda mais.

Alguns dos clientes até estão a repetir a experiência de anos anteriores, mas, das conversas que vai tendo, Eduardo Fernandes conclui que muitos querem “um tipo de férias em que não há contacto com desconhecidos, em que não têm de entrar num hotel”.

Foi por acreditar nisso – e por ter não uma autocaravana, mas sim uma piscina sem uso – que Inês encontrou uma nova fonte de rendimento. Seguiu o exemplo da vizinha e começou a alugar a piscina a desconhecidos. Quando não tem vaga, reencaminha os clientes para a casa ao lado, e a vizinha faz-lhe o mesmo. “Comecei a alugar agora porque as pessoas gostam de vir com as crianças e a família e sentem-se mais protegidas do que se forem para a praia“, conta.