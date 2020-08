“Se um chefe não confia no trabalhador porque é que o contratou?”

É previsível que esse voluntarismo de que falou continue agora, no regresso de férias?

Não, não é infinito. As pessoas estão a chegar a um ponto agora em que… digamos, estar nesse regime reativo – em “modo crise mundial”, com grande voluntarismo – 30 dias tudo bem, 60 dias ok… Quando chegamos a 90 dias já temos muita gente em burnout. Tivemos sorte porque este período difícil aconteceu a poucos meses de entrar o verão mas, agora, o regresso, vai ser duro, duro, duro. Não podemos sustentar aquele regime mais tempo. Foi inacreditável o esforço que o país fez, tanta gente com filhos em casa, com as escolas fechadas, a trabalhar e a ensinar os filhos. Inacreditável. Agora tem de haver melhorias, mudanças – as empresas precisam de falar com as pessoas, ser muito claras sobre aquilo que é esperado delas e sobre as garantias que lhes podem dar. As pessoas precisam de ter uma noção mínima do que lhes vai acontecer, de como se espera que o negócio corra. A sensação que tenho nesta fase, porém, é que muitas estão a voltar para o escritório como se nada se tivesse passado – e regressar não porque se ache que é a melhor solução mas porque é uma tentativa de voltar a uma certa normalidade.

Por parte de quem? Dos gestores? Dos próprios trabalhadores?

De toda a gente. “Deixem-me voltar para o escritório porque, pelo menos, consigo abrandar”, pensam alguns trabalhadores. A ironia é essa. Há aqui uma questão interessante: se for olhar para tendências de crescimento de produtividade no Ocidente nas últimas décadas vemos um declínio consistente, o que é surpreendente tendo em conta que foram as décadas em que se massificaram os computadores, a internet… Com todas estas ferramentas giras, estamos a aumentar cada vez menos a produtividade. É porque temos a tecnologia mas não mudámos a forma como trabalhamos. Muita gente está a perguntar, neste momento: “Porque é que não fazíamos isto antes? Já tínhamos o [Microsoft] Teams antes…” Em algumas empresas do Norte da Europa já se está a ver os gestores dizerem aos funcionários para virem só três vezes por semana ao escritório. E rapidamente se chega à conclusão de que só precisamos de metade do espaço de escritório, os custos baixam, a produtividade aumenta, há menos trânsito…