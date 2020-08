Os círculos polares Árctico e Antártico são as duas regiões mais frias do planeta — e a velocidade a que o gelo que os cobre vai derretendo é o indicador mais visível do aquecimento global. Quase sempre com temperaturas perto ou abaixo dos zero graus, os pólos desenvolveram outras características únicas no mundo: o solo, permanentemente gelado, guarda milénios de história geológica que pode começar a vir ao de cima, com consequências potencialmente devastadoras (por exemplo, com a libertação de bactérias e vírus há muito considerados erradicados da face da Terra).

“Este está a ser um ano particularmente preocupante, que vem na sequência de vários anos preocupantes”, diz ao Observador o investigador Gonçalo Vieira, coordenador do Programa Polar Português. “A Sibéria, onde estão acontecer, como no ano passado, vagas de calor muito extremas que dão origem a grandes incêndios, é particularmente preocupante. Mas também na Antártida houve um verão com temperaturas muito altas. Eu estava lá em fevereiro e nunca tinha visto nada assim. Chegou a haver temperaturas entre os 9 e os 13ºC, quando habitualmente seriam de 2 ou 3ºC. Deixa-nos muito preocupados.”

Sibéria em chamas — e o problema do solo gelado

Verkhoyansk é considerado o lugar mais frio do mundo. Este ano, porém, registou temperaturas recorde no sentido oposto. A pequena vila fica na Sibéria, enorme região da Rússia que tem a sua parte norte dentro do Círculo Polar Árctico, e fixou o recorde negativo em fevereiro de 1892. Nesse mês, as temperaturas chegaram aos -67,7ºC. Em junho deste ano, os termómetros em Verkhoyansk atingiram os 38ºC — uma situação completamente anómala: os máximos anteriores estavam em torno dos 30ºC, mas em julho, e não em junho.

Mas as temperaturas em Verkhoyansk são apenas o sintoma de um problema muito maior: uma vaga de calor sem precedentes que atingiu praticamente todo o território siberiano (e, por isso, uma grande parte da região polar do Árctico). Várias cidades russas daquela região atingiram temperaturas acima dos 30ºC, e a onda de calor já era evidente em maio, mês durante o qual a média de temperaturas já estava 10 graus acima da média dos anos anteriores.

De acordo com o climatologista dinamarquês Martin Stendel, se não fossem as alterações climáticas, este tipo de temperaturas naquela região da Sibéria verificar-se-iam uma vez a cada 100 mil anos. As temperaturas anormalmente elevadas registadas na Sibéria deverão contribuir para que 2020 seja, oficialmente, o ano mais quente de sempre desde que há registos.