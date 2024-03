Indecisos, mulheres e arrependidos da maioria absoluta. Bloco dá tudo no apelo ao voto

Bandeiras no ar, sala a rebentar pelas costuras, uma primeira fila ocupada por dirigentes do núcleo duro, nas paredes a promessa de “fazer o que nunca foi feito”. O cenário montado para o comício que assinala o meio da campanha do Bloco, tradicionalmente forte e marcado para Lisboa, não diferiria muito do que o partido montou há dois anos, com uma diferença de fundo: nessa altura, a então líder — Catarina Martins — usava o momento para enterrar o suposto “delírio” do PS, que tinha arrancado a campanha a pedir uma improvável maioria absoluta, sugerindo aos socialistas que se concentrassem em negociar com a esquerda.

O resto da história é conhecido: a maioria absoluta passou de delírio a realidade, o Bloco acabou esmagado nas urnas e, dois anos depois, o partido voltou a uma sala grande em Lisboa, de novo no segundo domingo da campanha, para focar todas as forças em fazer o mais claro apelo eleitoral até agora a quem se arrependeu de entregar o seu voto ao PS, mas também às mulheres, fatia forte do eleitorado indeciso (que a uma semana das eleições ainda é superior a 15%, vão indicando várias sondagens).

Foi a estas mulheres que Mariana Mortágua dirigiu todo o seu discurso, durante o qual lembrou a frase que usou contra Luís Montenegro num debate (o líder do PSD perguntou se podia interrompê-la, a bloquista disse que não e continuou a falar, e a citação — “não, não pode” — transitou imediatamente para as redes sociais do Bloco e as hashtags do antigo Twitter). Anunciou que as mulheres não voltarão a ser “interrompidas“, e na tarde deste domingo acabou por só ser interrompida por constantes aplausos, com a sala a levantar-se a cada par de minutos e a deixar-se entusiasmar pelo seu apelo à “maior manifestação feminista” no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, em vésperas de eleições.

Segundo a sondagem do Expresso/SIC publicada no início do mês, que traçava o perfil do eleitorado que ainda está indeciso, a maior parte serão mulheres entre os 35 e 64 anos, ativas e com dificuldades financeiras. Foi em grande parte a esta fatia que Mortágua, que começou o seu percurso de ativismo precisamente em organizações feministas, se dirigiu.

Começou por definir assim o Bloco: “Nós somos a força das mulheres em Portugal”. Paulo Núncio tinha-lhe oferecido, esta semana, um pretexto para falar no assunto, e Mortágua agarrou-o, dizendo que não se “espantou” com a vontade do candidato pela Aliança Democrática de promover um novo referendo ao aborto e acusando a direita de “não desistir” de perseguir as mulheres. Acrescentou que ouve o “grotesco” aparecer na campanha dos partidos de direita, que não têm coragem de concretizar essa iniciativa, que não há consenso para isso na sociedade portuguesa. “Perderam”, sentenciou. Mas assinalou outro perigo: o de que a AD venha repetir as “manhas” do Governo PSD/CDS de colocar entraves no acesso ao aborto. “Nenhum desses truques passará. A lei será melhorada. Oiçam bem: a lei irá ser completada”, prometeu, num momento em que o Bloco tem no seu programa a extensão do prazo para fazer um aborto até às 12 semanas. A sala levantou-se — seria a primeira vez de muitas.

Depois, Mortágua falou na violência de género (“a verdadeira segurança coletiva deste país é a das mulheres”, atirou, somando mais um aplauso em pé”), defendeu as mulheres que andam “nas ruas” (das professoras às mulheres LGBT), e assinalou: “Estamos sob ameaça”. Por isso, pediu a união das mulheres em dois planos: primeiro, na participação na manifestação do 8 de março — “Este país vai ouvir um não passarão”. Depois, no voto no Bloco, que pediu de forma assumida e repetida. “A história do BE tem sido a história da luta das mulheres por um país de iguais”, justificou, antes de pedir a todas que “votem como mulheres”. A sala gostou.

Catarina Martins pede ao PS que faça uma “escolha”

Antes de Mariana Mortágua, tinha falado a outra mulher que liderou o Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e que imediatamente transmitiu o seu “orgulho” na sucessora. Estava ali para cobrir temas que Mortágua tem incluído nos seus discursos, mas que ficaram fora desta intervenção, nomeadamente uma série de desafios e provocações ao PS — e um apelo aos eleitores desiludidos com a maioria absoluta, que fugiram ao Bloco em 2022 perante o forte apelo ao voto útil da parte do PS.

Primeiro, a resposta a António Costa, que este domingo entrou na campanha do PS para se queixar da interrupção do seu “jogo” (ou governação) aos “40 minutos”. “Mas quem é que interrompeu o jogo? O jogo começou a acabar no momento em que houve maioria absoluta”, disparou Catarina Martins, e com ela os “bloqueios permanentes” do PS em temas que vão da Saúde à Educação, e que confluíram numa acelerada “degradação das condições de vida”.