“A Igreja, como instituição, tem de repensar a sua atuação no futuro” — e quanto “mais rápido”, “melhor”. Esta terça-feira, um dia após a divulgação do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, o Presidente da República lembrou que, em “vários países” onde se verificaram iniciativas semelhantes, houve lugar à atribuição de “indemnizações às vítimas” da Igreja.

Portugal está longe de ser o único país em que foi recolhido um extenso número de testemunhos de casos de abusos sexuais sobre menores, ocorridos ao longo de várias décadas no seio da Igreja Católica. As Conferências Episcopais de vários países — muitas vezes numa ação conjunta com alguns governos — empenharam-se em estudar o fenómeno, num esforço que contou com o incentivo à ação do próprio Papa Francisco. O objetivo das comissões é claro: apurar o que se passou, pedir perdão às vítimas e tentar evitar que os abusos se repitam no futuro.

