Inês Castel-Branco: “Antes, queria trabalhar com realizadores melhores. Hoje, quero é trabalhar com pessoas boas”

Inês começou a falar tarde, aos quatro anos, e a primeira coisa que disse foi “está quieto, estúpido” ao irmão. Sempre foi muito tímida e chuchou no dedo até aos 19 anos. Quando estava a entrar na adolescência, a mãe contou-lhe que tinha ponderado abortar, mas esse episódio não a chocou nem traumatizou. “Foi dito no contexto certo. Estávamos a falar de tomar ou não tomar a pílula e a minha mãe disse-me que eu era a terceira, não fui planeada e eles não tinham dinheiro. Nunca a julguei. Aliás, achei bonita a decisão de me ter afinal.”

Na adolescência era gozada pela voz — que hoje é um dos traços que mais a distingue — e foi para ultrapassar os problemas de autoestima que a mãe quase a obrigou a aceitar um trabalho como modelo aos 14 anos. Ainda assim, Luísa Castel-Branco esperou quase um ano pelo momento certo.

Inês foi “descoberta” num almoço com a mãe. Uma mulher excêntrica entrou no restaurante e, depois de a observar durante algum tempo, aproximou-se, pediu à adolescente que se levantasse e desse uma volta. Era a responsável de uma agência de modelos. Luísa Castel-Branco guardou o cartão com os contactos e, meses depois, convenceu a filha a ir experimentar.

Inês começou a trabalhar como modelo, embora nunca tenha realmente gostado. “Vi o resultado e achei as fotografias muito bonitas, mas aquilo não representava grande desafio. Não estou a menosprezar a carreira de modelo, eu é que não me identificava nada com aquilo e era muito nova também. Mas ganhava-se realmente muito dinheiro.”

No 12.º ano mudou para uma escola que lhe permitia trabalhar e foi nessa altura que começou também a estudar para ser atriz. “Deixei de ir tanto à escola, estudava muito em casa e fazia os exames.”

Fez um curso dirigido por Patrícia Vasconcelos e foi nesse momento que o mundo da representação lhe abriu as portas. Mas, primeiro, a miúda tímida teve de descobrir como ultrapassar essa gigantesca barreira na audição. “Usei os nervos e fingi que era uma maluca num consultório de psiquiatria que não queria sentar-se na cadeira. Usei o que estava a acontecer no meu corpo para a personagem e resultou, ficou muito cómica.”