Um livro que faz-nos falar de outros livros, que marcaram uma infância passada em Mindelo, e também da música que desde cedo serviu de banda sonora à vida de Inês Meneses, radialista há mais de 30 anos. O assunto da entrevista é o Caderno de Encargos Sentimentais, editado pela Contraponto depois de as três primeiras edições terem sido de autor e terem esgotado. O livro reúne textos que convidam à reflexão já antes publicados no Facebook e que agora encontram lugar em páginas coloridas e cuidadas. A obra conta com o prefácio do escritor Valter Hugo Mãe que a designa de “armadilha sentimental”.

Inês Meneses dispensará apresentações para muitos, mas um resumo vai sempre a jeito: a já longa carreira conta com passagens pelas rádios TSF e Radar, além de ser autora dos programas “Fala Com Ela”, “PBX”, com Pedro Mexia, e “O Amor É”, com Júlio Machado Vaz. À conversa com o Observador, Meneses fala do amor, da estima, da curiosidade e da música.

“O amor não se esgota nessa paixão arrebatadora, mas o ideal era todos podermos vivê-la, até para escrevermos livros, escrevermos canções e fazermos filmes. Nem que a seguir venha um desgosto enorme que nos faça escrever os mesmos livros e as mesmas canções, fazer os mesmos filmes ou, quem sabe, pintar um grande quadro.”

Quando era mais nova, o que é que fazia: lia, escrevia ou ouvia rádio?

Não escrevia. A determinada altura escrevia uns pensamentos mais depressivos, na adolescência. Mas [quando era mais nova] lia muito, muito, porque vivia em Mindelo e nós tínhamos acesso à biblioteca itinerante da Gulbenkian que andava pelo país todo. Já não me lembro qual era a frequência com que a biblioteca chegava a Mindelo, mas vamos pensar que era mensal — lembro-me que trazia o máximo de livros possível, vinha carregada. Trazia dez livros, imaginemos, e devorava-os. Às vezes conto isto em jeito de brincadeira para as pessoas perceberem (também o digo à minha filha): eu era tão fascinada pelo que lia que levava um livro para a casa de banho, esquecia-me de onde estava e eu o meu ia e, de fora, apagava a luz para me obrigar a deixar de ler… Nessa altura tínhamos televisão, tínhamos dois canais, mas tínhamos essencialmente a rádio por companhia e os livros também.

Ficava fechada nas histórias que lia?

Completamente. Estou a falar de uma idade ainda muito inicial, em que lia bandas desenhadas do Babar ao Petzi, coisas de miúdos, mas nós não tínhamos acesso, não íamos comprar os livros, não tínhamos dinheiro para isso. Depois comecei a ler outras coisas, passei por aquelas aventuras juvenis que nos fizeram a todos muito bem, esses já foram comprados — lembro-me de o meu irmão fazer a coleção dos livros “Os Cinco” e de eu, de certa forma, a ter herdado e de ter viajado com eles pelo mundo sem sair do meu. Às vezes escolhia os livros pela capa, pelo nome… Já não me lembro de que livro foi, mas anos mais tarde percebi que tinha lido um livro do Dostoiévski sem saber na altura quem era o Dostoiévski e o que é que aquilo representava… Nós aproveitávamos ao máximo essa oportunidade de poder ler, de ter acesso aos livros, de os devolver. Havia um respeito e um rigor que não sei se se perdeu, mas que era muito interessante: nós éramos zeladores dos livros que trazíamos para casa, porque depois tínhamos de os devolver intactos.

Talvez houvesse um valor diferente pelas coisas precisamente por existir menos oferta…

Exatamente. Com todas as vantagens que temos hoje — e ainda bem que temos acesso a tantas coisas — o excesso também nos trouxe dispersão. Hoje se calhar banalizamos algumas coisas que eu com seis anos de certeza que não banalizava. Lembro-me da oportunidade que tinha quando ia ao Porto, ao médico, e a minha mãe oferecia-me um livro da Anita. Era um motivo de festa. Hoje em dia pegamos num livro e… há muitos, felizmente, mas se calhar não lhes damos o devido valor.