Um partido que passou de um grupo parlamentar com quatro representantes para um deputado único e cujo hecatombe eleitoral deu espaço ao aparecimento de uma oposição interna concertada e com visões alternativas para o funcionamento interno e para o País. É neste contexto que o PAN reúne o IX Congresso do partido, em Matosinhos, que coloca frente a frente a atual porta-voz, Inês Sousa Real, e Nelson Silva, o rosto do movimento Mais PAN — que vem crescendo da contestação social contra a atual direção.

A reunião magna decorre ainda entre os militantes saudosistas de André Silva (que ainda recordam a forma como transformou o PAN num partido com o mediatismo que nunca nunca voltou a conseguir) e aqueles que preferem que o ex-porta-voz se mantenha afastado. Quem é quem no mundo do PAN, um partido que quer recuperar o espaço perdido?

Inês Sousa Real

