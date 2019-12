A mulher, que acabaria por ser acusada por homicídio qualificado e profanação de cadáver, lembra-se de as colegas terem chamado uma ambulância do INEM e de ainda ter conseguido ir ao carro deixar a mala onde escondera o bebé. Ainda hoje não consegue explicar por que razão não disse o que acabara de lhe acontecer, nem sequer se lembra das palavras ou frases que proferiu já no hospital.

As professoras e as funcionárias que a ajudaram ainda voltaram a falar com a polícia sobre este caso, mas para denunciar que começaram a receber mensagens ameaçadoras no telemóvel, todas anónimas, insinuando que eram cúmplices de um crime. E que também elas seriam arguidas no processo. A PJ, segundo o que consta nos autos, não chegou a investigar a autoria destas ameaças.

Autópsia não conseguiu revelar causa da morte

Paula só prestou declarações dois dias depois de ter sido constituída arguida, a 13 de maio. Nesse dia pediu à PJ tempo para se restabelecer emocionalmente. Só no dia 16 detalhou que esta era a sua quinta gravidez e que, apesar de ser acompanhada por um médico, já tinha sofrido dois abortos.

A primeira gravidez, contou, foi de uma menina, a sua filha mais velha. Na segunda foi detetada uma mal formação no feto e ela teve de abortar. Depois nasceu o segundo filho e, cerca de um ano mais tarde, voltou a engravidar. Foi quando, garante, sofreu uma hemorragia em casa e só no hospital percebeu que estava grávida. Todo este percurso, recordou, fez com que vivesse esta quinta gravidez numa grande ansiedade e temendo que algo corresse mal.

À data, descreveu, estava grávida de 36 semanas e não de 16, como disse aos bombeiros que a transportaram ao hospital. Estava tudo bem, mas a última ecografia que fizera, em abril, trouxe-lhe mais receios ainda, uma vez que o bebé não se mexia muito.

O gabinete médico-legal de Aveiro, que recebeu o bebé, concluiu logo, pelas suas características, que era um bebé nascido de termo. A autópsia só seria terminada mais de um ano depois, em novembro de 2012, revelando que o bebé nasceu com vida, ou seja, respirou imediatamente a seguir ao parto, e que tinha lesões típicas de um parto, não conseguindo o exame determinar a causa da morte. A autópsia não excluiu, no entanto, a intervenção de terceiros.

MP ouviu a médica que acompanhou a gravidez e concluiu que Paula falhou consultas

Com este resultado, a PJ deu como terminada a investigação, mas a procuradora do Ministério Público ainda quis chamar a médica que teria acompanhado aquela gravidez, numa clínica de Aveiro. Elvira Rito viria a contrariar algumas das palavras da arguida. A médica contou às autoridades que, na única consulta que teve com aquela paciente, Paula estava acompanhada por uma mulher mais velha e pareceu-lhe “pouco à vontade”. Alegou que paciente lhe trouxe uma ecografia que indicava que estaria grávida de 29 semanas, mas o tamanho da sua barriga parecia não corresponder a esse tempo de gestação. Então, a especialista sugeriu que repetisse a eco e remarcasse uma consulta para 2 de maio, para a mostrar. Paula faltou e a consulta foi remarcada para 16 de maio, três dias após o parto na casa de banho, pelo que, naturalmente, faltou.

A médica diz, no entanto, que não lhe pareceu que Paula estivesse perturbada psicologicamente ou mesmo desequilibrada, nem que rejeitasse a gravidez. O mesmo foi assim entendido pela médica que a assistiu no hospital no dia do parto.

Ao longo do processo, Paula recusou sempre que não tivesse tido acompanhamento, alegando que tinha os exames consigo. Chegou também a dizer que só soube que estava grávida às 16 semanas, por continuar a ter perdas de sangue mensais. Mas, cansado de esperar, o tribunal acabou por pedir toda a documentação à clínica e o hospital.

A suspeita de outro infanticídio

Em janeiro de 2012, as autoridades voltaram a chamar Paula. Queriam ouvi-la sobre a hemorragia que sofrera em 2008 e após a qual fora assistida no hospital.

Dias antes, tinha chegado ao processo o relatório médico redigido na altura. Paula entrara no serviço de urgência porque tinha perdido uma grande quantidade de sangue, mas negava que estivesse grávida. Mais uma vez, porém, o que os médicos encontraram não corroborava a sua versão: a professora apresentava uma laceração perineal, que ocorre normalmente na sequência do trabalho de parto, e a lesão era de segundo grau — o que, normalmente, corresponde a um feto volumoso, decorrendo em partos a termo (superiores a 37 semanas). No documento escrito pela equipa médica existem vários pontos de interrogação escritos à mão a seguir à palavra “pós-parto”.

Paula, por seu turno, manteve que só tomou conhecimento dessa gravidez naquele momento, até porque tomava contracetivos e tinha tido menstruação no mês anterior. O marido foi ouvido logo depois e disse à PJ que desconhecia qualquer gravidez, muito menos que Paula fizera um teste para saber se estava grávida.