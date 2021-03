Artigo em atualização

Numa reunião em que os dados sobre o desconfinamento foram poucos e as figuras de topo estiveram praticamente caladas — António Costa não falou, Marcelo Rebelo de Sousa só agradeceu aos especialistas –, coube a Eduardo Ferro Rodrigues fazer boa parte das perguntas aos especialistas do Infarmed. À porta fechada, já depois de ter terminado a apresentação pública dos dados pelos especialistas em Saúde, o presidente da Assembleia da República colocou várias questões aos peritos, acima de tudo sobre reinfeções, mas também sobre testagem.

Segundo a informação apurada pelo Observador junto de várias fontes presentes na reunião, Ferro quis saber, por um lado, se há casos conhecidos de reinfeção (haverá um, acompanhado no hospital de São João, no Porto) e de infeção após a toma das duas doses da vacina (o especialista Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto) esclareceu que conhece dois, mas que estão a ser investigados e poderão ser casos de infeção ainda anterior à toma da vacina). A segunda figura do Estado quis ainda saber porque é que o “esforço de testagem” de Portugal ainda não se reflete nas estatísticas, tendo os peritos explicado que essa contagem ainda não terá sido atualizada, tendo Portugal efetivamente aumentado a testagem nos últimos dias, invertendo uma tendência que era de queda.

A reunião foi, ainda assim, classificada como “estranha” ou “desconcertante” por algumas fontes, uma vez que os dados não eram, ainda, relativos ao período de desconfinamento, que começou há apenas uma semana, a 15 de março. Assim, o que se ouviu foi algum “vazio” à volta de dados que “ainda não existem”, referem as mesmas fontes.

Há, no entanto, pelo menos dois indicadores que é possível analisar: o índice de transmissibilidade (o conhecido Rt) e a taxa de incidência, de X casos por 100 mil habitantes. Na reunião, foi apontado um aumento do primeiro, que estará nos 0,89, com um alerta adicional: nas próximas semanas, alertou Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, é de esperar que o Rt ultrapasse o 1. Já a taxa de incidência está a descer, fixando-se agora nos 79 casos por 100 mil habitantes, mas é superior ao que os especialistas tinham fixado no último encontro, de 60 por 100 mil (e até ao fim do mês, adiantaram os especialistas, não deve mesmo ser atingida).