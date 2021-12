Inflação e crescimento marcam investimento em 2022

Tiago Saraiva interveio como orador inicial no debate “Investir Depois da Covid: Que Tendências Podemos Esperar?”, uma iniciativa do Observador e do Credit Suisse (banco de investimento e de serviços financeiros). O evento teve lugar a 29 de novembro nos estúdios do Observador, em Lisboa, e foi transmitido em streaming no sitee no Facebook do jornal.

No que respeita ao investimento estratégico, o mesmo especialista aconselhou os investidores a não tomarem excessiva exposição a ativos de rendimento fixo com maturidades muito longas — por causa do risco de subida de taxas de juro. No mercado de ações, referiu o representante do Credit Suisse, as empresas aumentaram a sua rentabilidade a um nível superior ao do mercado, logo, tornaram-se mais baratas. Isso mesmo deverá continuar em 2022.

A aparente contradição entre crescimento e alta de preços foi depois explicada por Tiago Saraiva, à margem do evento, em declarações ao Observador. “Primeiro, estamos a partir da premissa de que a alta de preços é relativamente transitória e não terá capacidade de afetar substancialmente as expectativas e as decisões dos agentes económicos. Por outro lado, o crescimento da economia tem que ver com um enquadramento económico de estabilidade, de investimento, de alguns estímulos fiscais que permitem a recuperação da atividade e sobretudo com o facto de as famílias e as empresas terem poupado durante a pandemia, o que é colocado ao serviço do crescimento. Este crescimento é, em muitos casos, a recuperação daquilo que se perdeu com a pandemia.”