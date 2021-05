Enquanto a discussão prossegue, ao mais alto nível, a imprensa norte-americana já tem vindo a soar as campainhas, com vários relatos de aumentos bruscos dos preços em áreas tão distintas como os carros usados e os custos das casas e da alimentação – aumentos que não pareciam estar a ser refletidos nas estatísticas oficiais. Nas últimas semanas, porém, até as estatísticas oficiais começaram a mostrar uma taxa de inflação historicamente elevada: em abril a leitura global do índice de preços no consumidor saltou para 4,2%, em termos anualizados.

É a subida dos preços mais rápida desde 2008. Recorde-se que há menos de um ano, nos primeiros meses da pandemia, a inflação aproximou-se de zero, o que mostra a magnitude de um salto que vários economistas dizem que seria muito maior se não fossem os problemas que existem na forma de cálculo deste índice (que não incorpora diretamente, por exemplo, a subida de 13% nos preços das casas).

Esta aceleração da taxa de subida dos preços (oficial) fez derrapar as bolsas, levando vários membros da Reserva Federal a vir a público garantir que não, esta subida da inflação não irá levar a Reserva Federal a mudar os seus planos: os juros vão continuar comprimidos e e “impressora” vai continuar ligada e a comprar 120 mil milhões de dólares por mês em obrigações do Tesouro norte-americano e outros ativos.

Publicamente, a Reserva Federal diz que há muito ruído nos dados económicos, por assentarem numa base que é a comparação com a primavera de 2020, muito influenciada pelo início da pandemia. Presume-se, assim, que o “teste do algodão” virá nos próximos meses, à medida que esse efeito-base se for desvanecendo.

Trabalhadores “ganham mais se ficarem em casa a ver Netflix”?

Neste próximo trimestre, os EUA vão regressar ao nível de produto económico anterior à pandemia. Porém, os dados oficiais mostram que há menos oito milhões de pessoas a trabalhar do que havia antes da pandemia – “e as sondagens mostram, claramente, que as empresas estão a ter dificuldades em encontrar os trabalhadores de que necessitam, à medida que a economia reabre e os empresários querem expandir os negócios”, afirma James Knightley, economista-chefe internacional do banco ING.

Uma dessas sondagens feitas no terreno revelou que as dificuldades estão, sobretudo, nas pequenas e médias empresas: 44% dessas empresas dizem ter vagas que não estão a conseguir preencher. Porque é que isso acontece? Esta é uma discussão muito controversa.

Por um lado, assume-se que, com muitas escolas ainda fechadas, há um grande número de pais que estão em casa com os filhos. Por outro lado, a pandemia ainda não terminou e alguns trabalhadores poderão ainda ter medo de regressar e ficarem doentes, apesar de a vacinação nos EUA estar bastante adiantada – metade dos adultos estão totalmente vacinados, segundo a Casa Branca. Uma terceira razão apontada, frequentemente, é que algumas pessoas com mais idade, na reta final da vida ativa, poderão ter olhado para a pandemia como uma boa oportunidade para avançar para a reforma, até porque poderão ter perdido o emprego no pico da crise, explica o ING.

A quarta razão é bem mais polémica e está relacionada com a expansão dos programas de assistência social, onde se inclui não só os subsídios de desemprego, mas também os vários “cheques-estímulo” (dinheiro a troco de nada) que chegaram às caixas de correio de todos os americanos nos últimos tempos da administração Trump e, novamente, no início deste ano de 2021, já com Joe Biden. “Os efeitos desses subsídios expandidos podem ter diminuído a atratividade de voltar ao trabalho, do ponto de vista financeiro”, admite o economista do ING.

“Diminuir a atratividade de voltar ao trabalho do ponto de vista financeiro” é a forma como um economista respeitado de um grande banco descreve o que se pode estar a passar. Outra forma mais enxuta de dizer o mesmo é que “há uma parte da população, que não é insignificante, que está a ganhar mais dinheiro se continuar em casa a ver Netflix do que se fosse trabalhar” – quem o diz é Jeffrey Gundlach, famoso investidor conhecido como o “Rei das Obrigações” e fundador da gestora de ativos DoubleLine.

“No mês passado houve mais uma ronda de cheques-estímulo e penso que muita gente não tem noção de que cerca de um terço do rendimento disponível no mês passado foi dado pelo Governo. E um dos perigos aos quais abrimos a porta, com estes cheques-estímulo, é que começa a parecer que isto não vai acabar, que vai sempre vir uma nova remessa”, tanto a nível nacional como a nível estadual, alerta o investidor.

“Há pessoas a ganhar 57 mil dólares por ano, livres de impostos, para não irem trabalhar”, acrescenta. Para muitas pessoas é dinheiro importante, claro, mas para outros é “funny money“, dinheiro de brincadeira, o que já foi apontado como uma razão que explica a valorização das criptomoedas como a Bitcoin, este ano.

Perante esta dificuldade em contratar, explica o ING, “as empresas vão ter de começar a pagar salários mais elevados para recrutar pessoas, além de potencialmente terem de pagar mais aos seus atuais funcionários, para os manter” – custos que as empresas vão tentar passar para os consumidores, regra geral, o que leva o economista James Knightley a acreditar que “a inflação será, provavelmente, mais persistente do que a Reserva Federal tem vindo a reconhecer publicamente”.

E o que é que isso pode significar? Se a Reserva Federal deixar, a dada altura, de poder dizer que a inflação não é mais do que transitória – se os meses forem passando e se demonstrar que não é bem assim – então o banco central mais poderoso do mundo poderá ver-se forçado a rever a política, começando por diminuir a intervenção nos mercados (com a compra de títulos de dívida) e, depois, por voltar aos aumentos de taxas de juro. “Isso pode acontecer mais rapidamente do que o ano de 2024, que é a data que os mercados estão, neste momento, a antecipar”, diz James Knightley.

A inflação anualizada compara, neste momento, com um período (primavera de 2020) em que os preços da energia, por exemplo, estavam muito mais baixos do que estão hoje. Os preços do petróleo negociavam a uma média de 25 dólares (perto de 65, atualmente) por barril – e até se deu o cenário inédito que foi ter contratos futuros de petróleo negociados a valores negativos, em que os investidores pagavam para fugir à entrega física. Mas a partir de junho/julho, o “efeito-base” começará a ser uma explicação menos válida.

“Eles [a Fed] estão a tentar evitar que as pessoas fiquem assustadas dizendo que é um efeito transitório. Mas como é que eles sabem? Como é que alguém pode saber, tendo em conta as circunstâncias em que vivemos? Começa a parecer uma tentativa de lavagem cerebral”, comenta o “Rei das Obrigações” Jeffrey Gundlach, que afirma que vai ficar ainda mais “preocupado” se chegarmos ao verão e as taxas de inflação continuarem elevadas.