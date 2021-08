Para justificar a saída das tropas norte-americanas a 31 de agosto, Joe Biden invocou a ameaça colocada pelo ISIS-K, a fação do autoproclamado Estado Islâmico no Afeganistão. Os alertas foram dados ao longo dos dias e a tragédia que se temia aconteceu, perante a impotência ocidental e dos talibãs — com os ataques terroristas desta quinta-feira em Cabul causarem a morte de dezenas de pessoas.

O Estado Islâmico reivindicou entretanto os ataques, tirando qualquer dúvida sobre a ameaça que o ISIS-K — um grupo ainda mais extremista do que a Al-Qaeda — representa não só para o Afeganistão, como para o resto do mundo. E que beneficiou com o anúncio da saída das tropas norte-americanas do Afeganistão.

“A tomada do Afeganistão pelos talibãs no meio da retirada das tropas norte-americano criou um vazio que, embora talvez não tenha sido propositado, permitiu o ressurgimento do ISIS-K no Afeganistão”, explica ao Observador Ashley Rhoades, analista da área da defesa do instituto RAND. “Os objetivos do ISIS-K espelham os objetivos do ISIS, que procura estabelecer um califado do Estado Islâmico no Médio Oriente e em muitas regiões do mundo. Sendo um braço do ISIS, procuram impor a jihad no mundo ocidental e posicionar-se contra os valores ocidentais, espalhando o terror com ataques contra aqueles que não aderem a valores extremistas”, acrescenta a analista.

Com o objetivo de transformar o Afeganistão na sede do califado islâmico, o grupo ISIS-K vê na saída das tropas estrangeiras uma oportunidade para a sua expansão e para recrutar mais membros, apresentando-se como a única organização verdadeiramente jihadista no Afeganistão e acusando os talibãs de terem sucumbido às imposições do Ocidente, aceitando negociar a chegada ao poder em hotéis no Qatar em vez de o assumirem pela força e sem quaisquer cedências.