(em atualização)

Os dados não são ainda suficientes para deitar por terra a ideia de que as crianças não infetam os outros, mas, para já, mostram que se infetam tanto quanto os adultos. Esta é uma das várias conclusões que se podem tirar do Primeiro Inquérito Serológico Nacional, cujos principais resultados foram divulgados esta quarta-feira.

Esta é a leitura do pneumologista Filipe Froes — membro do Conselho Nacional de Saúde Pública e da task force criada pela Direção Geral de Saúde para responder à pandemia de Covid-19 — que começa por dizer que é necessário ver os dados com muito rigor, olhando para a metodologia usada e para o número de crianças avaliadas.

“Estes dados preliminares apontam para o facto de as crianças também se infetarem, mesmo que fiquem menos doentes do que os adultos. Isto quer dizer que se as crianças são assintomáticas também, à partida, poderão contaminar mais e ter um papel diferente do esperado na contaminação comunitária”, explica.

O papel dos assintomáticos na propagação do vírus tem sido analisado desde o início da pandemia, já que não tendo sintomas e não tendo sido diagnosticado, a pessoa infetada pode estar a contaminar terceiros sem o saber.

No entanto, explica Filipe Froes, o mesmo não é dizer que as crianças podem infetar os outros da mesma forma que os adultos. “Isso não foi avaliado. O que o inquérito conclui é que as crianças também se infetaram, documentando um impacto maior nas crianças do que foi inicialmente previsto. E isso reforça a decisão do governo de ter encerrado as escolas, mesmo contrariando aquela que foi a decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública”, sublinha, já que poderá ter tido efeitos na redução da propagação do vírus.

Esta conclusão deverá ter, na opinião do pneumologista, repercussões nas decisões de como e quando devem reabrir as escolas.

“Não há diferença da taxa de ataque — a percentagem de infetados sobre a população estudada — entre adultos e crianças e esperávamos que ela fosse mais baixa entre os mais novos. Por isso, teremos de ser mais prudentes e reavaliar a maneira como vamos retomar a atividade escolar e a sua relação com a situação epidemiológica do país”, sublinha Filipe Froes.