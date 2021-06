José Luis Rodríguez Zapatero é dono de um optimismo pertinaz. Encontramos um de muitos exemplos deste traço de personalidade em Dezembro de 2006, quando as negociações entre o governo de Espanha e a organização terrorista ETA iam de mal a pior. O negociador designado pelo Executivo de Zapatero manifestava receios crescentes e o ministro do Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, um dos políticos espanhóis mais notáveis dos últimos 40 anos, suplicava ao Presidente de Governo por prudência. Ainda assim, Zapatero falou ao país em conferência de imprensa para anunciar: “Podemos estar perante o fim da violência”. Sem hesitar, acrescentou: “Dentro de um ano estaremos melhor do que hoje”. Nem 24 horas depois, a ETA detonou um engenho explosivo no aeroporto de Madrid, matando duas pessoas e dinamitando por completo as condições de diálogo com o governo.

Na Catalunha aconteceu algo semelhante, embora entre declarações e desgraça tenha passado mais tempo. Também em 2006, a propósito do novo Estatuto de Autonomia da Catalunha, Zapatero deu uma entrevista ao director do jornal El Mundo na qual afirmou: “Dentro de 10 anos Espanha estará mais forte, a Catalunha estará melhor integrada em Espanha e você e eu estaremos cá para vê-lo”. Já a Juan Luis Cebrián, então presidente do Grupo Prisa, detentor do diário El País, Zapatero apresentou o estatuto como “uma oportunidade para resolver o problema da Catalunha”. Cebrián perguntou-lhe “Para os próximos 20 anos?”. Zapatero respondeu: “Para sempre”.

Passados os 10 anos referidos ao El Mundo – em bom rigor, 11 – a Catalunha foi palco de uma conjura separatista sob a forma de alegado referendo à independência, a maior crise constitucional desde 23 de Fevereiro de 1981, quando um grupo de Guardias Civis entrou aos tiros no parlamento para tentar um golpe de Estado que invertesse a transição democrática em curso.

O estatuto defendido por Zapatero já o adivinhava. Fonte de um psicodrama que envolveu arengas partidárias e recursos para tribunal, o estatuto revelava uma pulsão separatista com tendências unilaterais. Confirmava que o nacionalismo catalão estava apostado numa independência obtida através da violação premeditada da Constituição e da manipulação de instituições públicas. Talvez mais sintomático, desvendava um nativismo étnico que vive de instigar emoções viscerais nas massas, pois atribuiu à indignação virtude moral com validade política.

Mas Zapatero não viu razões para alarme. O novo Estatuto de Autonomia era de uma generosidade inédita na forma como atendia às principais reivindicações do nacionalismo catalão e, em si, provava o espírito de diálogo espanhol. Oferecia distensão política no presente e garantia condições para a concórdia futura. Segundo Zapatero, as razões para optimismo eram evidentes.

Porém, a realidade decidiu coisa diferente. A arena partidária catalã recompôs-se para eliminar a tradicional dicotomia esquerda-direita e substituí-la por uma que opõe nacionalistas a não-nacionalistas. Intensificou-se a espiral de diligências associativas, partidárias e parlamentares que prometiam – e preparavam – a ruptura. Já o tão ansiado Estatuto de Autonomia teve de converter-se em agravo: apesar de consagrar poderes e direitos sem precedentes, há muito reivindicados, fora expurgado de umas poucas inconstitucionalidades flagrantes, o que permitiu ao separatismo transformar o ramo de oliveira em ofensa pérfida à dignidade da Catalunha.

Tudo culminou no Outono de 2017 com acto performativo ao qual se chamou referendo e na subsequente declaração unilateral de independência. O escritor Daniel Gascón descreveu o sucedido como um fenómeno emparentado ao Brexit, feito de azáfama identitária e de críticas populistas ao establishment. De facto, tratou-se de uma rebelião nascida num território que goza de amplos poderes autonómicos e cujo PIB per capita é dos mais elevados de Espanha. Aliaram-se técnicas modernas de propaganda em redes sociais à velha épica dos mitos fundadores da nação singular e orgulhosa. Falou-se mais de emoções, percepções e supostos ultrajes do que de factos e argumentos racionais. E, como sucede com todos os nacionalismos virulentos, limaram-se os contornos de um inimigo externo chamado Espanha ao qual se imputaram todos os males da pátria agrilhoada.

Em síntese, ensaiou-se uma ruptura que não só violou a Lei Fundamental como atropelou deliberadamente os direitos dos não-independentistas residentes na Catalunha – cerca de metade da população. Este é um dos aspectos cruciais da pulsão separatista: fala de um conflito entre Espanha e a Catalunha para ocultar que o verdadeiro conflito está dentro da região. Há independentistas, catalanistas que defendem a manutenção da Catalunha como parte de Espanha, gente que se sente simultaneamente catalã e espanhola sem ver conflito algum entre as duas identidades, pessoas que apenas se sentem espanholas. Cada uma destas categorias pode ser declinada noutras mais complexas. Como qualquer sociedade moderna e democrática, a Catalunha é diversa e plural, o que constitui uma séria ameaça para o relato separatista segundo o qual existe um povo uno e homogéneo alçado em prol da independência.