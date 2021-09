Estratégia dos politécnicos: fugir do campus e das salas de aulas

No Instituto Politécnico de Setúbal as aulas chegam a ser a mais de 100 quilómetros de distância da cidade banhada pelo Sado. Ponte de Sôr, Grândola, Sines, Amadora e Loures são as regiões a que a instituição dirigida por Pedro Dominguinhos chegou, através de protocolos assinados com as câmaras municipais. A estratégia é evidente: ter salas de aulas onde os alunos se encontram.

Também o Politécnico do Cávado e do Ave, liderado por Maria José Fernandes, tem espaços em Braga, Guimarães, Esposende e Vila Nova de Famalicão, quatro cidades a meia hora de distância do campus de Barcelos, se a viagem for de carro.

Para chegar a todos os estudantes que os procuram, a solução é deslocalizar a oferta, explica Pedro Dominguinhos, também presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP). O exemplo são os CTeSP — os cursos de técnico superior profissional que são formações de curta duração —, cuja procura tem aumentado bastante nos últimos anos. “As formações de curta duração estão ligadas ao ensino de proximidade e, por isso, faz sentido fazer-se essa deslocalização. Temos 34 CTeSP fora de Setúbal. É uma resposta que estamos a dar às populações e vamos continuar a crescer”, explica o professor.

Espalhar-se pelos municípios vizinhos não basta. Por vezes, a estratégia é a de ter a sala de aula na casa do aluno ou numa empresa e Pedro Dominguinhos aponta a necessidade de ter cursos acreditados com muito menos horas presenciais. “Os cursos têm demasiadas horas de contacto quando os espaços de aprendizagem são cada vez menos nas salas de aulas”, argumenta. Parte desse tempo pode ser feito em ensino à distância ou até mesmo nas empresas que têm parcerias com as instituições de ensino superior. Esta modalidade, diz, é importante para os alunos que saem agora do ensino profissional — os candidatos naturais aos CTeSP — e também para alguns adultos, inseridos no mundo do trabalho, e que querem prosseguir com os estudos.

“Temos de ir ao encontro do público-alvo, jovens e adultos. Não é possível estar no mercado de trabalho e fazer um mestrado que tem aulas presenciais cinco dias por semana”, defende. Pedro Dominguinhos acredita que há abertura da A3ES, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, para acreditar cursos híbridos, algo em que o Politécnico de Setúbal está a apostar, reestruturando cursos nesse sentido. Alguns estão em fase final de aprovação.

Outra forma de poder receber mais alunos é aumentando o espaço físico. O Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) é disso exemplo e cresce em várias direções, numa “estratégia de crescimento associada à qualidade”, diz a sua presidente. Se há 25 anos tinha apenas 75 alunos e não tinha um edifício próprio, agora tem um terreno com mais de 32 mil metros quadrados, fruto de uma parceria com a câmara, onde irá nascer o Barcelos Collaborative Research and Innovation Centre. Para além desse espaço dedicado à investigação, haverá lugar para um auditório de 500 lugares, uma residência universitária com 130 camas e um espaço multiusos.

No ano passado, o IPCA ofereceu 715 vagas e ocupou 706 na 1.ª fase do concurso nacional de acesso, um recorde da instituição. No total, recebeu 3.810 candidaturas.

O caminho do futuro é simples. “As instituições têm, naturalmente, de se ajustar para receber mais alunos”, diz Maria José Fernandes, lembrando que nas candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência as instituições de ensino superior assumiram um compromisso — “formar mais pessoas”.

No imediato, e com aquele que é, no fundo, um financiamento extraordinário para um momento extraordinário, acredita que as instituições vão ter condições para formar mais gente e dar resposta à procura crescente. “Neste caso, estamos a falar de um objetivo muito concreto, com meta em 2026. Paralelamente há necessidade de continuar a apostar no ensino superior”, diz a presidente do IPCA, através da contratação de mais professores e criando mais espaços.

Ao abrigo do PRR já foram lançados dois concursos, dirigidos ao ensino superior, para aceder aos fundos europeus e que somam mais de 250 milhões de euros — o Programa Impulso Jovem STEAM e o Programa Incentivo Adultos. Entre as despesas elegíveis estão a contratação de recursos humanos, docentes incluídos, construção de infraestruturas ou bolsas para alunos. O montante do apoio a conceder por candidatura pode variar entre 2 e 40 milhões de euros para o período 2021-26.

Com mais alunos a querer entrar, a solução tem de passar pelos dois lados: mais vagas nas instituições e criação de novas faculdades e politécnicos. “As duas soluções são positivas”, diz Mariana Gaio Alves. No entanto, diz que é preciso evitar que as novas vagas se concentrem no mesmo sítio até porque esse é um desafio das famílias que residem longe das instituições de ensino superior e não conseguem suportar os custos.