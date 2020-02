Sadjo Dabo, 17 anos, é do Sporting e posa para a fotografia com o estádio de Alvalade em pano de fundo. Jogador preferido? “Bruno Fernandes” [agora já a vestir a camisola do Manchester United], responde com um sorriso que espelha alegria genuína. A sua aula começa com duas horas de atraso porque, quando a professora foi buscá-lo ao quarto, tinha sido levado para fazer um exame. O jovem da Guiné-Bissau veio para Lisboa em estado muito grave, com um problema no esófago, que ainda não lhe permite ingerir sólidos. No dia em que o visitamos, tinha começado a comer iogurtes, uma grande vitória para si. Apesar disso, ainda traz debaixo da camisa a sonda, de que não gosta nada, e prefere mantê-la escondida. “É para me alimentar”, diz resignado, sacudindo os ombros, mas sem desfazer o sorriso.

“O dia a dia aqui é assim. Nós preparamos tudo, mas nunca sabemos o que vai acontecer e a prioridade é sempre a situação clínica dos jovens”, explica Diana Pita Guerreiro, professora com 32 anos de profissão, 17 dos quais passados no Hospital de Santa Maria. Ali, em conjunto com Sara Costa, sua colega de sala de aula há 13 anos, formam a equipa de professoras que garantem que os alunos que chegam ao serviço de pediatria para internamentos recorrentes ou prolongados não perdem o comboio da escola.

Sala de aula: pediatria do Santa Maria

Nos papéis do Ministério da Educação, Sara e Diana estão colocadas em agrupamentos, como qualquer outro professor. O tempo que passam no hospital conta para progressão na carreira, têm de ser avaliadas como os outros colegas e houve até alturas em que eram chamadas à escola de origem para trabalho burocrático, lembra Diana Pita Guerreiro, professora do 1.º ano do agrupamento de escolas Vergílio Ferreira. Os alunos do 1.º ao 4.º ano que chegam são acompanhados por ela, os do 2.º e 3.º ciclos pela professora Sara, com ajuda de Diana. Os do secundário são, normalmente, autónomos.

“O meu agrupamento é o Portela-Moscavide e a minha sala de aula é no Hospital de Santa Maria”, explica Sara Costa, professora há 20 anos. Quando começou a trabalhar com as crianças do Santa Maria, estava do outro lado, na escola, a participar das teleaulas, porque era contratada e só professores de quadro podiam estar colocados no hospital. Quando se vinculou, a professora de Matemática e Ciências do 2.º ciclo juntou-se a Diana. Para isso, foi preciso o sim de todos os envolvidos.

“O hospital tem de dizer que nos quer a nós, nós temos de querer, as escolas têm de concordar e o Ministério de Educação tem de deixar. Se houver um não neste ciclo, voltamos à escola. Este lugar não é nosso, mas estamos cá porque queremos”, detalha Sara.