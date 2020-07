Na lei portuguesa, o prazo de prescrição de um crime de abuso sexual de menores é até a vítima completar 23 anos de idade, independemente da idade que tinha quando aconteceu.

O documento debruça-se ainda sobre outro problema que marcou a forma como a Igreja Católica respondeu aos casos de abuso sexual: as transferências de paróquia dos padres abusadores como forma de contornar as denúncias. No manual, o Vaticano reconhece a necessidade de aplicar medidas cautelares — que não são uma pena — aos visados durante a investigação prévia.

Porém, como se lê no manual, “deve-se evitar a opção de realizar simplesmente uma transferência de ofício, de circunscrição, de casa religiosa do clérigo envolvido, pensando que o seu afastamento do local do suposto delito ou das presumíveis vítimas constitua solução satisfatória do caso”.

Em Portugal, o manual deve ser seguido pelos bispos e superiores religiosos em articulação com um outro documento — as diretrizes da Conferência Episcopal Portuguesa para o tratamento de casos de abuso sexual, que os bispos portugueses se comprometeram a “atualizar” com base nas diversas orientações que chegaram do Vaticano ao longo do último ano — e também em diálogo com as comissões de proteção de menores, que todas as dioceses católicas portuguesas foram obrigadas a criar na sequência da ordem expressa do Papa Francisco nesse sentido.