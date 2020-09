“Fui o pai do Tal&Qual. Digo-o aqui desde já antes que chamem pai a outro.” Arranca assim o prefácio de Joaquim Letria ao livro “Tal & Qual – Memórias de um jornalismo”, onde conta como o jornal nasceu, há 40 anos, por causa do fim abrupto do seu programa de televisão com o mesmo nome. Foi chamado por Carlos Cruz, diretor de programas da RTP, para lhe comunicar que iam acabar com o programa, por indicação do então presidente do canal público, Victor da Cunha Rego, por alegadamente a Igreja ter ficado incomodada com uma entrevista histórica em que o ator Carlos Wallenstein interpretava o padre José Agostinho de Macedo, da Real Mesa Censória.

Era noite de santos populares e Joaquim Letria foi jantar sardinhas a Alfama com o jornalista catalão Ramon Font, que o desafiou: “E se fizesses um jornal com o mesmo nome e a mesma filosofia do programa?”. Em poucas horas ficaria criado o núcleo duro de um novo jornal semanário, que duraria 27 anos. “Foi aí que nasceu o jornal Tal&Qual. Eu fui o pai, fui quem o concebeu, escolheu o grafismo, a filosofia editorial dum “yellow paper” que não havia em Portugal, as rubricas, “A Pimenta na Língua” e o modo de o fazer. Mas quem teve a ideia foi o Ramon Font. Quando me deitei de madrugada já tinha na cabeça um “jornal de boulevard”. No dia seguinte telefonei ao Hernâni Santos (…). Perguntei-lhe: “Queres vir fazer mais um jornal comigo?” Encontrámo-nos, ele acreditou que era possível e que éramos suficientemente loucos para o fazer e ter sucesso. (…) O Hernâni Santos, entretanto, sugere que conhecera no Expresso onde fora chefe de redação um tipo que fazia falta a este projecto. Ele tinha razão: o José Rocha Vieira foi um elemento muito importante. Ficaria mais tarde dono e senhor do Tal&Qual depois de os quatro desfazermos a sociedade de 4×25% de quotas que decidíramos criar.”

Além do prefácio de Joaquim Letria, o livro conta com depoimentos de ex-jornalistas com bastidores das histórias mais marcantes, reunidos por José Paulo Fafe, ex-jornalista que chegou à direção do Tal&Qual. O maior capítulo, onde se reconstituem de forma mais aprofundada os bastidores dos primeiros tempos do jornal e dos grandes escândalos que denunciou, é da autoria de Gonçalo Pereira da Rosa, jornalista e investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa, que já antes tinha escrito entre outros os livros “Parem as máquinas – Glórias, peripécias e embustes do jornalismo português”, “O inspetor da PIDE que morreu duas vezes” e “Big Mal & Companhia”. Pode ler a seguir a pré-publicação de alguns excertos desse capítulo.

Como Snu e Sá Carneiro aparecem na primeira capa

Há um certo ar de bravata, de desafio ao establishment no fervor com que se prepara a primeira edição do jornal. «O Joaquim [Letria] tem a grandeza de lembrar sempre que terei dado a sugestão para o prolongamento do nome do programa no jornal», lembra Ramon Font. «Lembro-me sobretudo de insistir para que a ideia fosse posta em prática de imediato. Não podíamos entrar naquele ritmo típico do “Agora, mete-se o Verão e faz-se lá para a frente”… Era agora ou nunca.»

Nas próprias instalações da União Gráfica, é escrita grande parte da primeira edição do jornal, que irá para as bancas no dia 28 de Junho, véspera de São Pedro e catorze dias depois do último Tal&Qual emitido pela RTP2. (…) «Foi uma loucura. Saudável, mas foi uma loucura», diz Letria. Na velha gráfica do Patriarcado, trabalham freiras em todos os departamentos. A irmã Miquelina trata da tesouraria. Outras freiras compõem as páginas. É provável que os quatro jornalistas [Letria, Font, Hernâni Santos e Rocha Vieira] esfreguem de vez em quando os olhos para garantir que não estão dentro de um conto de Borges, com hábitos de freiras e máquinas de impressão, terços e fotografias de nus artísticos. (…)

Os quatro jornalistas trazem as histórias que lhes chegam ou que estão na gaveta por ausência de veículo de disseminação. Batem bares de jornalistas, recuperam velhas fontes. Decide-se naquele instante um dos lemas que marcará o jornal: o Tal&Qual publicará as histórias que não saem nos outros jornais. «Abria-se então uma edição do Diário de Notícias e era assustador», conta Rocha Vieira. «Em mais de oitenta páginas, parava-se em três ou quatro histórias. O resto enchia colunas supérfluas. Que desperdício! Decidiu-se ali, naquele instante, que o Tal&Qual podia só ter 8 páginas, mas até a publicidade seria lida.»