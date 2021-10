Vai estar no FEST, em Espinho, a dar uma masterclass sobre a sua carreira, a sua experiência na indústria de cinema e em ter livros adaptados para o grande ecrã. Já preparou a matéria para a “aula”?

Não tenho propriamente uma ideia definida sobre as melhores práticas… Penso que quando se tem um livro adaptado para o cinema, todas as relações com quem faz o filme — o realizador, produtores, atores — mudam de filme para filme. É sempre diferente. É mesmo importante pensar no tipo de relação que se tem com estas pessoas, o que é que elas querem de nós, ou o que é que querem que façamos — o que é que, realisticamente falando, conseguimos trazer para a mesa? Se tudo estiver a ser bem feito e não conseguirmos acrescentar nada, então só estamos a estorvar e a única coisa que podemos fazer é sair da frente para não atrapalhar. Noutras vezes, o realizador ou produtor vai querer que façamos parte da equipa, vai querer que escrevamos o argumento ou que nos tornemos produtores executivos, ou, porque nos querem por perto, que apenas façamos o chá. Depende das relações que se criam. Se alguém se encontra na situação de ter um livro adaptado… bem, isso é muito diferente de escrever um argumento original. E eu fiz ambos. Uma adaptação é um território de negociação, mas ao entrar como argumentista, aí é possível ditar as regras.

Foi o que aconteceu com a adaptação de “Lixo” [“Filth”, de 2013, com James McAvoy], em que também assinou o argumento?

Estive muito envolvido no filme, mas não assinei o argumento, que foi escrito pelo realizador, Jon S. Baird. Um amigo mútuo apresentou-nos e demo-nos logo bem. Ele demonstrou ter muita paixão por este projeto e fez força para que eu estivesse envolvido desde o primeiro momento. Acabei por ser produtor-executivo. Não escrevi o argumento, mas acabei por estar mais envolvido do que se tivesse escrito.

[o trailer de “Lixo”:]

Como assim?

Escrevi o argumento para “The Acid House” [de 2008, realizado por Paul McGuigan], e posso dizer que estive mais envolvido na adaptação de “Lixo”.

Por causa da relação com Jon S. Baird?

Sim, sem dúvida. Ele é muito colaborativo e queria-me por perto desde o início. Era assim que ele tentava vender o projeto para atrair mais gente. Fomos a Hollywood os dois procurar financiamento, falar com diretores de casting e produtores. Foi uma experiência muito interessante para ambos porque estávamos ainda um pouco verdes nesta área. Acabámos por ter o mesmo agente [da CAA] nos Estados Unidos. Em “The Acid House”, o realizador [Paul McGuigan] tinha as suas próprias ideias, e eu já tinha escrito o guião. Foi esse o meu contributo.

Esta vai ser a sua primeira vez em Portugal?

Não, já estive aí muitas vezes, mas sempre em lazer.

Então suponho que conheça bem o Algarve.

E não só. Da última vez, já há um par de anos, estive no Porto com amigos escritores e fizemos o Caminho de Santiago até à Galiza. Foi ótimo.

Tenta manter-se em forma?

Faço por isso… Tento mais hoje do que há alguns anos, mas sem virar fundamentalista do fitness.

Em que argumentos tem estado a trabalhar?

Fiz um filme, “Creation Stories” [2021], que correu muito bem, mas que infelizmente não se estreou nas salas, apenas esteve disponível para download. Ninguém escreve um filme a pensar no ecrã do telemóvel. Escreve-se a pensar na sala de cinema. Isso foi um pouco desapontante, não poder mostrar o filme num ecrã apropriado. Esperamos que venha a estrear-se mais tarde. Também ando a fazer muita coisa para televisão. Tenho uma série a sair em novembro, chamada “Crime” [a partir do seu livro homónimo de 2008, publicado entre nós pela ], que acredito que terá algum impacto. Acredito mesmo que as pessoas vão falar disto.