Com o agudizar das tensões entre a Ucrânia e a Rússia, os ucranianos que vivem no estrangeiro tentam acompanhar à distância os desenvolvimentos no país de origem, de onde vão recebendo alguma informação da família ou através dos meios de comunicação social. Alguns já deixaram de ver o tema como prioritário nas conversas entre conterrâneos. “Estes problemas existem há tanto tempo, as pessoas já não têm medo”, diz ao Observador Krystyna Dunchak, a viver em Portugal há quase 15 anos.

Também Oleh Tkach, de 48 anos, que viveu em Portugal durante 16 anos e está há cinco em Inglaterra, com família na zona ocidental da Ucrânia, refere que o tema de uma eventual invasão russa já deixou de marcar as conversas semanais que mantém com a família a quilómetros de distância. “Às vezes falo com a minha mãe sobre isso, mas ela diz: ‘Vamos ver como vai ser, ninguém sabe’. Estão preparados, mas continuam a ter uma vida normal, sem pânicos”.

Outros, como Iryna Skulska, 40 anos, acompanham os desenvolvimentos diariamente. A investigadora no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, que está em Portugal há 20 anos, relata ao Observador as divergências entre a cobertura dos media nos EUA e na Europa, na Ucrânia e na Rússia. Concorda que muitos ucranianos, mais afastado dos pontos de tensão, não estão a sentir mudanças no dia-a-dia, até porque os conflitos já existem há anos.

E não tem dúvidas quanto a um ponto: os planos políticos de Putin na Ucrânia tiveram como consequência uma maior união entre os ucranianos. “O facto de ele usar a Ucrânia e os seus interesses políticos obrigou-nos a ser mais unidos, a esquecer essas ofensas entre nós, no limite para defender o nosso território. Posso dizer que nunca fomos assim tão unidos a essa escala como agora estamos”, conta ao Observador. Eis o seu testemunho em discurso direto.

Nos distritos ocupados em 2014, “a vontade de fazer parte da Rússia era maior na altura da ocupação do que nos dias de hoje”

“Estou preocupada, é a minha pátria. Sou de uma zona localizada no oeste da Ucrânia, perto da Polónia. Tenho amigos cujos pais de momento estão naqueles dois distritos invadidos por forças militares russas, Donetsk e Luhansk [autoproclamadas repúblicas independentes, dominadas pela Rússia desde 2014]. Como são pais dos meus amigos, é lógico que pergunto sempre como está a situação nesta parte e se está tudo bem com eles.

É muito fácil pensar que sabemos tudo e mais alguma coisa, mas depois quando analisamos a situação, estamos a refletir sobre um local que nunca visitámos, que nunca tínhamos visto. Apesar de fazer parte da Ucrânia, há uma grande probabilidade de cometermos erros na análise e vejo isso com frequência quando falo com outros ucranianos. A situação está bastante grave. Nesses dois distritos, acho que as pessoas foram bastante enganadas pelos russos e já não é a primeira vez.

Na altura da ocupação, a vontade de fazer parte da Rússia era maior, comparativamente com os dias de hoje. Pelas últimas conversas que tenho tido com os pais dos meus amigos, parece-me que tanto os pais como as pessoas que moram lá estão com medo. A situação económica não está na situação que esperavam, nota-se uma grande estagnação na parte industrial, havia muitos mineiros, indústria, e, de momento, está quase parado, as pessoas estão sem emprego, muitas pessoas dependentes da Ucrânia, que passam grandes dificuldades para levantar a sua reforma na Ucrânia e voltar aos locais de residência. Ouvi notícias desses dois distritos em que as pessoas são obrigadas a requerer passaporte russo porque sem ele não conseguem encontrar trabalho nessa zona. E por causa disso, a Rússia sente que tem mais uma justificação para defender o território.

As pessoas sentem-se bastante cansadas e existe um grande medo de discutir qualquer questão política devido às condições em que vivem. Há medo de falar e discutir. Perguntei se há muitos voluntários nessas zonas que querem ir lutar pela independência desses dois distritos, com o apoio da força militar russa e uma amiga disse que as pessoas mais doidas — desculpe a palavra —, pessoas que tinham essa face de patriota, de matar os compatriotas para ser independente, já passou. Essas pessoas [mais patrióticas] infelizmente foram eliminadas durante o conflito a partir de 2014. Segundo a estatística, dizem que foram perdidas 16 mil vidas no total, de um lado e de outro.”

“Observo uma grande divergência entre o que é dito nos media europeus e americanos, em comparação com os meios ucranianos”

“Desde que começaram estas conversas sobre a possível invasão russa, no início de 2022, que a questão começou a ser discutida de forma diária pelos americanos, e depois apoiada muito por políticos europeus, começámos a ficar preocupados em Portugal e noutros países com presença de ucranianos, em saber como é que está a situação na Ucrânia. E acho que a maioria de nós está a monitorizar diariamente as notícias que saem nos meios de vários países e na Ucrânia. Observo uma grande divergência entre o que é dito nos media europeus e americanos, em comparação com os meios ucranianos. Custa-me perceber a que se deve esta diferença tão óbvia.

Não acho que seja influência, manipulação, do governo ucraniano. Continuamos a ser um país democrático, com pluralismo, temos muitas plataformas onde os cidadãos ucranianos pró-russos podem refletir a sua opinião e debater ideias. De vez em quando, custa-me muito, vou ser sincera, acompanhar notícias russas. E essas desanimam-me muito. Do meu ponto de vista, tenho aqui três fontes de informação. A primeira é a americana e europeia que diz todos os dias que o dia da invasão vai ser este, já vi uma notícia em que Biden diz que vamos ser invadidos a partir do dia 16 de fevereiro.

A segunda fonte é a informação da Ucrânia. O Presidente da Ucrânia diz que está tudo controlado, tudo calmo, que não acha que as forças militares tenham aumentado bastante, a única coisa que se notou muito foi a proximidade à fronteira. Ou seja, antes as forças militares estavam mais afastadas, agora passaram o limite estabelecido. Todos os dias, o Presidente ucraniano garante que não há razões para preocupação porque tendo em conta o que aconteceu em 2014, não podemos dizer que hoje estejamos a viver numa situação bastante mais complicada. Não é nada de novo para nós. A única diferença a ser salientada pelo Presidente ucraniano é que estamos bastante apoiados, sobretudo nos últimos meses, pelos EUA e pelos países da Europa, com armas, com equipamentos, apesar de nem todos serem a favor — como a Alemanha, que recusou fornecer armas à Ucrânia. Mas não faz mal porque outros deram. Isso é a opinião que está dentro da Ucrânia.”

“Na vida quotidiana não percebem que a situação se está a agravar”

“Falo com a minha tia, com a minha sogra. Eles estão cansadíssimas de ouvir notícias, mas na vida quotidiana não percebem que a situação se está a agravar, já vivemos situações muito piores. Lembro-me de 2014, em que as pessoas tinham medo de sair de casa, achavam que se tinha sido invadida uma parte da Ucrânia, a Crimeia, a situação podia evoluir e não se sabia o ponto a que podia chegar. Neste momento, há essa diferença entre os ucranianos.

Depois temos outra fonte de informação, que são os russos. E aqui, analisando notícias dos canais russos, parecem-me bastante bipolares. De forma constante, tanto o ministro dos Negócios Estrangeiros, como Putin, como outros políticos relevantes, garantem que não há nenhuma vontade de invadir áreas ucranianas, mas se olhar para as notícias de qualquer canal, fico chocada pela agressividade e ódio que apresentadores e convidados têm quando falam da Ucrânia. Aquele ódio é tremendo, eles não têm vergonha nenhuma, dizem que sim, que vão atacar a Ucrânia, que a Ucrânia vai ser toda deles, que têm bombas atómicas que em 10 minutos podemos transformar Nova Iorque em cinzas. Aí nota-se que não há limite nenhum, nem vergonha de mostrar a sua verdadeira cara.

Já estamos desde 2014 a observar isso, a Ucrânia não é a primeira plataforma que eles usam como meio desta guerra que considero que é híbrida, há bastante manipulação através dos media. Uma dessas manipulações, lá está, é ocupar áreas e dizer ‘nós nunca tocámos em nada’. Na Geórgia, quando ocuparam um dos distritos, Gori (onde nasceu Estaline), também invadiram uma parte da Moldávia. Tanto na Georgia como aí, como agora na Ucrânia, eles criam essas falsas repúblicas democráticas. O primeiro passo que fazem é substituir os superiores e depois começam a manipular. É triste para mim porque são ambições políticas que não demonstram preocupações por nós, cidadãos simples. Parece-me que dois senhores decidiram fazer uma batalha e estão a usar-nos nesse jogo.

As câmaras municipais locais nos últimos meses pediram voluntários que querem aprender alguns conhecimentos mínimos de defesa, para criar uns grupos que têm vários tipos de workshops, seja com planos de evacuação, na luta de armas, na eventualidade de ser preciso mais reforço militar, de termos preparada uma reserva. E nesses grupos estão afetas pessoas de vários sexos. Essa preparação começou agora. Acho que têm lições teóricas de como usar armas, duvido muito que alguém lhes deixe tocar numa arma, mas pelo menos há esses workshops, sobre que tipo de armas existem, como usar. Tenho visto isso nas notícias. São jovens a partir dos 18 anos nesses grupos voluntários.”

“O facto de Putin usar a Ucrânia e os seus interesses políticos obrigou-nos a ser mais unidos, a esquecer essas ofensas entre nós”

“A partir de 2014, depois da revolução, esses dois distritos estavam em conflito connosco, e cidadãos ucranianos começaram a desenvolver por iniciativa voluntária, formas de apoio às forças militares ucranianas. Hoje em dia temos forças muito mais equipadas, mas no início observámos que nas aldeias, nas cidades grandes, havia pessoas para alimentar soldados. E durante três ou quatro anos as nossas forças militares tinham um grande apoio por parte desses voluntários, seja na parte da alimentação, seja nos equipamentos mínimos. E a partir daí a nossa sociedade evoluiu bastante, sobretudo a parte patriótica, a responsabilidade de defender as fronteiras. Hoje em dia, ouve-se na parte não invadida uma firmeza de posição de defender as fronteiras, não deixar ser ocupado mais nenhum centímetro.

Sublinha-se sempre entre os meus amigos e familiares que nunca vamos invadir Rússia, mas não deixamos nenhum centímetro mais ser ocupado e vamos defender, no nosso país, as nossas fronteiras. E esse espírito depois está demonstrado por várias maneiras de apoiar. Quem acha que tem coragem de ir, defender e fazer parte da fação militar vai. Outros contribuem de outra forma, com alimentos, dinheiro para comprar equipamento, no caso dos médicos tiram férias e vão de propósito, de forma voluntária, temos padres que deixam o seu serviço, a igreja, e vão até aos soldados para os apoiar.

Unimo-nos muito a partir de 2014. Estamos um país bastante diferente. Temos várias mentalidades, temos em várias partes da Ucrânia influencia dos países vizinhos. Eu sou de uma cidade que no passado pertencia à Polónia. Ou seja, na minha parte há muitos polacos, no distrito ao lado há muita mistura com húngaros, a parte de cima, perto da Bielorrússia também tem uma certa mistura. Apesar de sermos ucranianos, há influência muito forte de outros países que, de certa forma, influencia vários pontos de vista na mesma situação.

A partir de 2014 começámos a deixar de ser tão egoístas e começámos a trabalhar todos pelo mesmo bem. Digo “trabalhamos” porque apesar de estarmos longe do nosso país, também procuramos contribuir. Nas igrejas onde ocorrem missas ucranianas há sempre a possibilidade de empregar algumas ajudas, seja em forma de alimentos, seja em forma de dinheiro, que depois é enviado para a Ucrânia. Também tentámos fazer o máximo possível para a ajudar.

E, deste ponto de vista, por incrível que pareça, posso dizer que o Putin é nosso amigo porque nunca ninguém nos conseguiu unir como agora. Porque o facto de ele usar a Ucrânia e os seus interesses políticos obrigou-nos a ser mais unidos, a esquecer essas ofensas entre nós, no limite para defender o nosso território. Posso dizer que nunca fomos assim tão unidos a essa escala como agora estamos.”