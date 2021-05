Isabel Díaz Ayuso passou grande parte da sua carreira política longe dos holofotes. A dada altura, foi-lhe atribuída no partido a discreta missão de gerir o perfil de Twitter de ‘Pecas Aguirre’, cão de Esperanza Aguirre, antiga líder do PP em Madrid — e conseguiu que o cachorro tivesse sucesso nas redes sociais. Exemplo de um dos tweets de ‘Pecas’: “Os comunistas não querem que me levem a passear na rua. Não querem liberdade”. Não era uma frase escrita ao acaso: anos depois, na campanha que agora acabou, Ayuso teve como um dos seus slogans “Comunismo ou liberdade”.

O anonimato de Isabel Díaz Ayuso acabou em 2019, quando assumiu a difícil tarefa de disputar a presidência da comunidade de Madrid num contexto desfavorável para o Partido Popular (PP), numa altura em que o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) estava em ascensão. Passados dois anos, após a vitória arrasadora nas autonómicas madrilenas nesta terça-feira, Ayuso representa uma nova esperança para a direita espanhola, que sonha em derrubar os socialistas a nível nacional.

Graças ao seu estilo assertivo, provocador e muitas vezes polémico, Isabel Ayuso, de 42 anos, polarizou a política madrilena, impondo uma derrota histórica ao PSOE e impulsionando o PP para governar confortavelmente a capital espanhola até 2023 (embora precise da abstenção do Vox, o que não a parece incomodar minimamente). Confirmada a sua vitória na terça-feira, a presidente da comunidade de Madrid, ao lado do líder do PP, Pablo Casado, anunciava o início de um “novo capítulo em Espanha”. São afirmações com projeção nacional, e particularmente dirigidas para o Palácio da Moncloa, onde está o seu principal alvo: Pedro Sánchez.

Antes da vitória em Madrid, no entanto, Ayuso passou por testes complicados — e muitos vaticinaram-lhe uma passagem curta pela política madrilena. Voltemos ao início de 2019. O PSOE, de Pedro Sánchez, está lançado num ciclo eleitoral vencedor, e as autonómicas de Madrid, de maio desse ano, são vistas como um possível momento de viragem na capital espanhola, que há mais de 20 anos era governada pela direita, fortemente abalada por escândalos de corrupção. Sánchez aposta no experiente Ángel Gabilondo, ex-ministro da Educação, como cabeça de lista, enquanto no PP, temendo-se uma derrota, as principais figuras ficam à margem e não avançam.

Pablo Casado, que tinha sido há pouco tempo eleito líder dos conservadores, sabe que uma aposta em falso poderia ser a sua morte política. Sabe também que apostar em alguém muito carismático e popular poderia pôr em causa a sua liderança a curto prazo. Por isso, vira-se para Isabel Ayuso, uma desconhecida que desempenhou alguns cargos políticos na capital espanhola, e que conhecia da Nuevas Generaciones, a juventude do PP, desde 2004.

Depois de várias lideranças carismáticas na capital, numa altura de ascensão do PSOE e do Ciudadanos, que ambicionava, em 2019, tornar-se no maior partido da direita espanhola, temia-se o pior para o PP. E a verdade é que Ayuso teve mesmo o pior resultado da história dos conservadores na capital, ficando atrás do PSOE, elegendo 30 deputados, mas ficando à frente do Ciudadanos. Contudo, a esquerda toda junta não tinha votos suficientes para governar, o que permitiu ao PP, em coligação com o Ciudadanos e com o apoio parlamentar do Vox, formar governo. O teste, apesar do susto, foi superado com sucesso. Conforme escreve o El Periódico, Ayuso passou de “carne para canhão para uma nova líder”.

A presidente da comunidade de Madrid, no entanto, nunca esteve muito satisfeita com a dependência do Ciudadanos, um partido que entrou em crise de identidade nesse ano de 2019. A aproximação do partido de Inés Arrimadas ao PSOE para a apresentação de uma moção de censura em Múrcia foi o gatilho de que Ayuso precisava para romper a coligação, convocar novas eleições e reforçar o seu poder. O resto da história já conhecemos, e teve o seu auge na terça-feira, quando o PP não só duplicou os votos em relação a 2019, como engoliu o Ciudadanos.

Do jornalismo ao topo do PP de Madrid

Licenciada em Jornalismo e com mestrado em Comunicação Política, antes de se tornar militante do PP, em 2004, Ayuso teve uma passagem por vários órgãos de comunicação social e também por empresas de comunicação. Deixou os jornais em 2002, entrando, dois anos depois, para a juventude do PP, tendo como principais referências políticas o ex-presidente do governo espanhol José María Aznar e a antiga presidente da comunidade de Madrid Esperanza Aguirre, que a tratava por “Isabelita”.