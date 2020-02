Rosário Miranda não sabe precisar exatamente quando é que foi, apenas que “foi aqui há tempos“. Dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços (CESP), Rosário estava numa reunião de direção do sindicato com a então presidente do CESP, Isabel Camarinha, e o tema do XIV Congresso da CGTP (que se realizou este fim-de-semana) veio à baila.

“Falou-se no Congresso, como ia ser, e eu disse assim: ‘Ó Isabel, és tu que vais [para a liderança]?’” E ela começou a rir-se e disse: ‘Tu és tola…’”. Estaria a esconder o jogo dos camaradas do CESP? Não estava mesmo a pensar nesse cenário, que só ficou claro na última semana antes do conclave? Rosário Miranda acredita que “talvez não estivesse nos planos dela”, mas a verdade é que Isabel Camarinha é desde este domingo a nova secretária-geral da CGTP, a primeira mulher (não operária, ainda para mais) nesse cargo desde que existe a central sindical, há 50 anos.

Mas quem é Isabel Camarinha, a mulher de 59 anos que a partir de agora manda nos destinos da maior central sindical do país? Com 40 anos na intersindical, Isabel Camarinha tem uma vida dedicada à CGTP, onde começou como funcionária, ajudou a criar a Interjovem e passou depois para cargos, cada vez mais altos, em vários sindicatos afetos à central, sobretudo no setor do comércio e serviços. E família? Também está na CGTP. Casou-se com Fernando Maurício, um dos funcionários mais antigos e chefe do departamento internacional da intersindical.

“A Isabel sabe bem de que lado da barricada está”

“Em frente aos patrões aparece uma outra Isabel Camarinha! Determinada e afoita naquilo que é essencial. Há sempre uma barreira que nos vai separar [os trabalhadores dos patrões] e o nosso local na barricada está bem definido. E o da Isabel também”.

A frase pertence a Cristina Monteiro, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços (CESP), o mesmo que Isabel Camarinha liderou nos últimos quatro anos e que lhe garantiram um lugar, por inerência de funções, na comissão executiva da CGTP.

Quem conhece bem Isabel Camarinha parece convergir numa ideia comum à frase de Cristina Monteiro: a nova responsável máxima da maior central sindical em Portugal é conciliadora com os seus e intransigente perante os patrões.

Isabel Camarinha assume a liderança da intersindical depois de três décadas de braços de ferro com as grandes distribuidoras e outras empresas ligadas ao comércio e aos serviços. Segue para o lugar de Arménio Carlos com uma negociação a meio: um novo contrato coletivo de trabalho para o setor. E deixa histórias de ambos os lados da barricada.

“As lutas surtiram efeito”, recorda Ana Paula Rodrigues, que também trabalhou nos últimos anos com Isabel Camarinha no CESP. Enquanto presidente da entidade, Isabel Camarinha conseguiu, por exemplo, “aumentos a partir de janeiro para toda a gente” no Pingo Doce. A cadeia do grupo Jerónimo Martins esteve várias vezes na mira da dirigente sindical, sobretudo quando a empresa decidiu lançar uma grande promoção de descontos no dia 1 de maio de 2012. Isabel Camarinha prometeu:

“Vamos tomar todas as medidas que estiverem ao nosso alcance, porque estamos perante uma atitude de concorrência desleal em relação aos outros grupos (económicos), além de que foram cometidas imensas ilegalidades contra os trabalhadores”.

E até admitiu apresentar queixa na Autoridade da Concorrência. Um ano antes, Camarinha tinha dado a cara pela greve dos trabalhadores contra a decisão das cadeias de distribuição de abrir portas a 1 de maio, dia do Trabalhador, um dos poucos três dias no ano (juntamente com o Natal e o Ano Novo) em que o setor não estava parado.

Rosário Miranda, que também partilha há muitos anos as lides sindicais com Isabel Camarinha, salienta que a nova líder da CGTP é “muito ativa nas lutas”, tendo acumulado “muita experiência” tanto nas negociações com as empresas como no contacto com trabalhadores.

Cristina Monteiro, que também é dirigente do CESP e trabalha para a Sonae há 30 anos como operadora especializada, prefere destacar a capacidade de fazer pontes entre as várias opiniões que por vezes chocam internamente. “As coisas são discutidas entre nós e as coisas às vezes até aquecem, como é normal no auge da discussão. E eu vejo uma Isabel que tenta sempre tirar a melhor parte de cada um dos lados para que as pessoas consigam convergir, ir buscar aqui e ir buscar acolá, para irmos todos no mesmo sentido”, recorda a sindicalista.

Mas este lado mais plácido de Isabel Camarinha não retira uma das características mais vincadas da nova líder da CGTP: “Tudo o que é direito do trabalhador, ela insiste, insiste, insiste e não sai daquilo”, elogia Ana Paula Rodrigues: “É persistente, muito convicta, muito assertiva”.

O outro lado da barricada confirma que Isabel Camarinha “não sai daquilo”, mas chama-lhe outra coisa: cartilha. A contraparte do CESP na mesa de negociações com as grandes empresas de distribuição é, na grande maioria das vezes, a APED, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. E apesar de Isabel Camarinha ter delegado na dirigente Célia Lopes as negociações com a APED, do lado dos patrões a nova secretária-geral da intersindical é bem conhecida.

“Tem a cartilha da CGTP e não sai dali. ‘É isto que queremos, 90 euros de aumento em todas as posições’. Mas é uma pessoa afável, articulada, com bom discurso, menos seca do que Arménio Carlos, sem dúvida”, diz ao Observador uma fonte ligada às negociações. Ligada às negociações pelo lado dos patrões, claro, e pedindo anonimato.

Outra dirigente sindical, Joana Marques, diz que essa característica não é particular a Isabel Camarinha, e sim comum a toda a gente na central. “Firme nas negociações? Isso é a postura da CGTP… Nós somos assim, a CGTP é firme nas suas decisões e não entramos em florzinhas à volta, para meter uns pozinhos e parecer que é bonito”. ”E tem de ser essa a postura de quem nos está a representar, seja a Isabel, seja quem for. Tem de saber ser solidário, saber estar presente e saber ser firme. Porque é isso que os trabalhadores também querem”, diz. Joana Marques sabe bem do que fala. “A Isabel conhece-me desde pequena. Temos algumas histórias, mas prefiro não partilhar”.