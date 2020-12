Numa outra entrevista, à TPA-2 — canal então gerido pela empresa dos irmãos Tchizé e Coréon Dú —, no dia do 70.º aniversário do pai, a 28 de agosto de 2012, também enalteceu as qualidades de José Eduardo dos Santos com uma voz doce: “É uma pessoa extremamente carinhosa, tem muito afeto pelos netos. É um homem muito simples e muito inteligente. É muito paciente, muito calmo, tem uma grande qualidade de ouvir, de escutar”. Acrescentou ainda detalhes mais íntimos: que a sua cor preferida era o azul, sendo adepto do FC do Porto; que “gosta de comida tradicional, funge”; toca guitarra; lê livros de história, economia e política; gosta de desporto e joga futebol. “É uma mente aberta e flexível. Ele foi o homem que conquistou a paz e para a família foi muito importante. Todos temos muito orgulho nisso”.

De Luanda a Londres

Em 1963, José Eduardo dos Santos foi estudar para Baku, onde conheceu a mãe de Isabel dos Santos, Tatiana Sergeevna Kukanova, uma russa campeã de xadrez que estudava geologia. O Azerbaijão, então posto avançado russo, acolhia jovens quadros promissores de movimentos de libertação alinhados com o regime comunista, como o MPLA, onde militava José Eduardo dos Santos. “Foram precisos sete anos para obterem todas as autorizações e casar. Não penso que se tenham conhecido através do KGB, caso contrário teriam obtido os papéis mais depressa”, diz a mesma fonte.

José Eduardo dos Santos licenciou-se em junho de 1968, fez um curso de telecomunicações militares e casou-se em 1969. Isabel José dos Santos nasceu em Baku a 20 de abril de 1973, onde Tatiana Kukanova ficou a viver, enquanto José Eduardo dos Santos estava ao serviço do MPLA em Cabinda — desde 1970 que integrava os Serviços de Telecomunicações da 2.ª Região Político-Militar, mas com a permissão de se deslocar a Baku.

O pai deu-lhe o nome de Isabel para homenagear a irmã que o acompanhara na infância. Foi a própria Isabel dos Santos quem contou o episódio: “O meu pai nasceu no bairro de São Paulo, onde vivia a minha avó Jacinta com o meu avô Eduardo. A sua primeira filha chamava-se Isabel. A minha avó saía muito cedo para ir trabalhar e quem tomava conta do meu pai era a minha tia Isabel. Por este respeito, carinho e orgulho que teve na sua irmã mais velha deu-me o mesmo nome dela”.

Quando se instalaram em Luanda depois da independência, a 11 de Novembro de 1975, José Eduardo dos Santos foi nomeado ministro das Relações com o Exterior. Deste período, Isabel dos Santos recorda sobretudo o facto de o pai a ter ensinado “a ler e a escrever” e faz parte das suas memórias mais importantes o primeiro dia de escola: “Lembro-me desse dia. O meu pai era ministro das Relações com o Exterior, que na época se chamava Negócios Estrangeiros. Ele levou-me à escola, deixou-me lá e tive de ficar à espera até me ir buscar”.