Saberemos perceber que gerar riqueza e fomentar empresas fortes e reprodutivas, geradoras de emprego, é a única forma de reduzir a pobreza que se transmite de geração em geração, atingindo hoje um quinto dos Portugueses, privando-os de liberdade? Saberemos reduzir a dependência do Estado a que nos habituámos, privilegiando a gestão eficiente, lutando contra o desperdício de recursos humanos e materiais, valorizando o mérito? Saberemos investir numa educação de qualidade, desde que é iniciado o percurso educativo, não padronizando por baixo, mas exigindo a todos os alunos uma participação plena e inclusiva, com currículos adaptados às capacidades e aos interesses, mas adequados à procura do mercado de emprego? Saberemos recuperar a confiança dos Portugueses na coisa pública, incentivar a participação cívica e cidadã, a corresponsabilidade?

Só com emprego qualificado e bem remunerado poderemos gerar o dinamismo da economia que gera riqueza e, em simultâneo, contribuir para o desenvolvimento do país, permitindo o desenvolvimento pessoal e gerando um sentimento de felicidade individual que se reflete a vários níveis. Devemos apostar nos setores nos quais nos diferenciamos já hoje, na riqueza natural do nosso território, atraindo, com propostas inovadoras e de qualidade, cidadãos de outros países que buscam algumas das respostas que Portugal pode oferecer com qualidade e diferenciando-se de outros mercados, e alargando, assim, o nosso mercado interno. Certamente que, logo que recuperada a confiança na circulação de pessoas, o setor do turismo poderá ser uma boa alavanca, mas não é o único. Atrair talento, incentivar os jovens a criar, dando-lhes oportunidades que hoje encontram no estrangeiro – e não falo só na União Europeia –, financiar projetos inovadores, recuperar a oferta de produtos e serviços permitindo o acesso a linhas de crédito incentivadoras da economia, fomentar o emprego e a atração por zonas hoje despovoadas, com base num plano estratégico para Portugal, no qual as pessoas sejam o centro dos processos e respeitando o ambiente, permitirá gerar riqueza de longo prazo.

Se apenas for privilegiado o investimento em infraestruturas, algumas das quais até sem utilidade real, continuaremos a empobrecer, a delapidar o pouco que ainda existe, a perder capital humano valioso, a formar quadros para emigrarem em busca de melhores oportunidades de carreira e melhor remuneração, a negar um futuro a Portugal. Envelheceremos e empobreceremos tristemente sós.

Temos de conseguir contrariar a noção de cidadania hoje prevalecente, cujo apanágio é a desresponsabilização individual na construção do coletivo e a desconsideração da política, no que ela tem de mais nobre enquanto serviço, por exemplo, refletida na conivência geral e instituída com a fuga ao fisco.