“Um Animal Amarelo”, filme de Filipe Bragança, é um conto que desafia e descontrói os esterótipos (e as dores) criados pelo colonialismo português, há uma voz que nos guia. Que nos provoca, que inquieta mas que também nos condena. Porque mesmo que esta coprodução luso-brasileira seja ficção, não quer dizer que não seja real. É a mesma voz, mas agora mais suave, relaxada — e sobretudo resolvida — que surge do outro lado do telemóvel em conversa com o Observador. Pertence a Isabél Zuaa, atriz portuguesa, com ascendência africana e que viveu no Brasil e que é uma das protagonistas deste filme que se estreia agora nas salas portuguesas.

Houve uma ideia transversal em toda a entrevista: a de que Isabél Zuaa anda, feliz, a descobrir quem é, mesmo já contando com uma sólida carreira na área — acabou de vencer o prémio de melhor atriz pelo seu trabalho neste “Um Animal Amarelo” no Festival de Cinema do Gramado, no Brasil, e foi protagonista da peça “Aurora Negra”, no Dona Maria II. E nunca esquecendo de onde vem — da periferia de Lisboa, em Loures, a sua “principal formação”, onde jogou à bola, fez kickboxing, cantou, dançou e contactou com a sua história africana — ou por onde passa, que pode ser do outro lado do Atlântico ou mesmo na Europa.

Foi para o Brasil, quando tinha apenas 22 anos, depois de ter passado pelo Conservatório em Lisboa e no Chapitô, à procura de mais. Cinco meses duraram oito anos. “Não me contentei com o que as pessoas achavam que era o melhor para mim”. Foi lá que pôde partilhar a sua cultura “sem constrangimentos”, com auto-estima, trabalhando as questões da identidade com as crianças ou explorando partes da sua história ou dos seus pais que nem sequer viveu. Acabou por regressar a Portugal, a sua casa, com saudades da família e dos sobrinhos. E mesmo tendo já ganho todo este reconhecimento, feito inúmeros trabalhos em cinema, televisão e teatro, continua a ser parada no aeroporto de Lisboa por ser negra. “Mesmo depois de todas as viagens que fiz, continuo a ser parada no ‘Declaro/Não Declaro’. Mesmo tendo nascido aqui. Estou a chegar a casa e estas são as boas vindas que recebo sempre. Já filmei, já os chamei de racistas, mas agora prefiro rir e olhá-los nos olhos”, conta.

Mesmo no meio dessa revolta, Isabél Zuaa mantém-se positiva, ao contrário de Catarina, a sua personagem em “Um Animal Amarelo”, mulher moçambicana poderosa, que transporta as mágoas de um país destruído, violado, que o império explorou e esqueceu. É na ficção que a atriz estabelece o seu limite, porque além de ser um dever o artista refletir os seus tempos, como defende Nina Simone, uma das suas inspirações, “é também um privilégio”. Fora dos palcos e das telas, prefere perdoar. Reconhecer a pequenez do outro, a sua limitação. Tudo graças à meditação. “Há 4 anos que pratico Oponopono, uma meditação do Hawai. Ajuda para quem te odeia e para quem te ama”, diz.

Isabél Zuaa, além do que já fez e ganhou, tem projetos por estrear, continua a escrever porque não consegue existir sem ser para criar. Porque sente que é preciso continuar a quebrar preconceitos. A sua luta não está nas redes sociais. Está, sobretudo, no seu trabalho. Confessa que não o faz por ela, mas pelos que vêm a seguir: os mais novos, miúdos e miúdas negros/as que precisam de ter a oportunidade de sonhar. Mas, já agora, que o prestígio e reconhecimento que vai conseguindo lhe permitam sentar-se à mesa com mais contemporâneas suas, como Michaela Cohen (“I May Destroy You”) ou Issa Rae (“Insecure”). “É surpreendente perceber que temos pensamentos que se cruzam, que estão ali lado a lado. A minha vida tem-me dado oportunidade de trabalhar com pessoas que nunca pensei dentro da minha pequenez. Espero mesmo trabalhar com elas. Que a HBO ou a Netflix organizem um encontro entre atrizes e guionistas contemporâneas. Fica a ideia para o universo”, termina.

[o trailer de “Um Animal Amarelo”:]

Vi muita gente revoltada porque o prémio que venceu agora no Festival de Cinema de Gramado, no Brasil, com este “Um Animal Amarelo”, passou despercebido nos media portugueses. Isso incomoda-a? Não é isso que me interessa nem no que estou focada. Sensibilizei-me com os meus colegas que ficaram muito indignados, e nem é a primeira vez que acontece. Faz parte do meu dia-a-dia. De alguma forma, no Brasil tenho tido um maior fluxo de trabalho nos últimos anos e talvez, por isso, o reconhecimento seja um pouco maior lá do que aqui. Mas, muito sinceramente, não me foco nisso. Prefiro focar-me nas concretizações e realizações e não nas frustrações ou ausência de. Não tenho nem tempo, confesso.

Está sempre a olhar para a frente.

Sem dúvida. É uma honra incrível ser reconhecida por um trabalho. Por este não estava à espera. É muito simbólico e importante num ano tão complexo estrear uma peça no D. Maria II [“Aurora Negra”]. Ganhar prémios. Poder fazer as minhas coisas. Isso é muito mais importante do que o reconhecimento da comunicação social portuguesa. Não sabem quem eu sou, também não sei quem são. Sem ressentimentos, a sério, mesmo. Até porque quando partilharam essa indignação, não me sentia prazerosa de o fazer. Gosto de partilhar coisas boas ou denúncias, mas não me sentia à vontade para replicar esta partilha. Fico feliz por ter amigos e amigos de amigos sensibilizados para isso, mas não é isso que quero para mim.

Prefere que a sua luta se espelhe no seu trabalho. Que a sua presença se faça nos palcos ou atrás das câmaras e não tanto nas redes sociais.

Sim. É isso que tem acontecido. Quando fiz cá o Conservatório fui fazer um intercâmbio para o Brasil em 2010. Queria trabalhar e não via possibilidades aqui. Ainda tenho essa garra. Criei essa possibilidade. Partilhar coisas, escrever, dirigir e tem acontecido. Sou um ser muito criativo, preciso de fazer algo criativo todos os dias, seja cantar ou dançar, mesmo estando de férias. Muitas vezes não partilho, mas fazem sentir-me muito bem.

Olhemos para o seu percurso no Brasil. Eram só para ser uns meses e tornaram-se muitos anos. Muita gente diz que pode ser um país mais racista que o nosso. A Isabel deu de caras com essa encruzilhada mas deu a volta, não?

Nós adquirimos estratégias de sobrevivência. As convenções vão mudando nos lugares, mas os efeitos são quase os mesmos. O Brasil tem uma herança racista, sim, mas como nasci em Lisboa, tinha algumas propostas, queria mais. Não me contentei com o que as pessoas achavam que era o melhor para mim. Tenho uma intuição de que gosto de trabalhar dentro das minhas escolhas. Tive uma professora brasileira de teatro no Chapitô que me falava dos espectáculos de teatro lá. E quando saímos do nosso lugar de conforto, ou de desconforto também, e viajamos é a melhor forma para nos conhecermos. Percebemos o que estamos a perpetuar. Sinto muito isso a cada vez que viajo. Às vezes penso que quero mesmo voltar para Portugal. Mas lá partilhei a minha cultura sem constrangimentos, talvez por ser fora do meu país. Na faculdade, dei aulas de kuduru e funaná, que foi algo que aprendi na infância. A professora de dança disse: “uau, por favor, todas as quartas-feiras podes dar aula à turma?”. Respondi que nunca tinha dado aulas, que só aceitava se fosse uma partilha, uma troca onde vou dar uma parte da minha história, destes estilos e danças, e de como as aprendi dentro da diáspora africana em Portugal. Foi muito rico. Dava aulas para mais de 40 pessoas, era incrível. Tinha 22 anos. Pude partilhar a minha cultura com alguma auto-estima. Não que aqui não tivesse oportunidade, mas foi um olhar diferente perante a cultura do outro.