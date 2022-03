Isaura, António, Luciano, Hermínia e Maria do Carmo. Os centenários que venceram a Covid-19

Perder estas rotinas por causa do isolamento foi o que causou maior confusão na sua cabeça. Não podia sair do quarto, descer as escadas e sentar-se no espaço comum, mesmo que tenha por hábito não falar com praticamente ninguém. “Estar ali todos os dias também é chato. Olhe, faço contas de cabeça.” Ainda assim, só costumava ir para o quarto à noite, para dormir. Durante os dias de isolamento perdeu a noção do espaço, sobretudo porque estava habituada a ter alguém sempre com ela para que pudesse movimentar-se.

A memória já vai falhando, mas ficam as recordações mais marcantes, como a vinda do Papa João Paulo II a Portugal, quando Isaurinha ainda vivia em Lisboa — onde passou a maior parte da vida, antes de se instalar na cidade do distrito de Coimbra para ajudar a irmã, que estava doente. “Tudo rodeado de polícia, porque o Papa não andava sozinho. Foi tão bonito. Nós gritávamos ‘Papa à janela, Papa à janela’”. Como a sua memória seleciona pontos-chave, e como não teve sintomas quando testou positivo à Covid-19, Isaurinha praticamente nem deu conta, explica Sandra, psicóloga daquela instituição e a única pessoa dali para quem canta. E Isaurinha confirma: “Ainda não passou? Andei muito tempo de máscara, mas que raio de coisa, nunca mais passa isto do vírus”.

Tal como aconteceu durante a infeção, quando tomou as três doses da vacina contra a Covid-19, a mulher, de um cabelo tão branco quanto o da sua blusa, não teve sintomas nem foi necessário tomar qualquer comprimido. Continuou a cantar quando queria, para quem queria e continuou também com saudades da sua “casinha”, para onde diz querer voltar. Primeiro, porque “cantava desde que acordava”, limpava a casa e “fazia uma comidinha muito boa”. Cozinhava, no fundo, aquilo de que gostava: carapaus com arroz de tomate, carne estufada “e uma panela de sopa que dava para toda a semana”.

Isaurinha não gosta de falar sobre a idade e considera uma falta de respeito que esse assunto seja abordado. Aliás, conta-se muitas vezes por ali a história do enfermeiro que, pouco tempo depois de se instalar naquele lar, tocou no assunto: “Então, ouvi dizer que tem 103 anos”. “Mas o que é que ele tem a ver com a minha idade?”, questionava, furiosa. Apesar de já não ter essa memória, até porque gosta de recordar só os bons momentos, Isaurinha já viveu duas pandemias — a gripe espanhola, que começou em 1918, e agora a da Covid-19. Nasceu durante a Primeira Guerra Mundial e nunca casou, fazendo assim parte dos 10% de mulheres solteiras com 90 ou mais anos, segundo os dados do INE de 2011.

Este último facto é, aliás, recordado várias vezes e surge sempre com vários detalhes sobre os seus pretendentes e sobre aqueles que a abordavam nas ruas da Baixa de Lisboa, quando vivia na capital e saía de casa para ver as “montras lindas e muito arranjadinhas”, ou para ir ao Parque Mayer e ao cineteatro do Monumental. “Pretendentes tive muitos, mas não calhou casar”, atira. E sobre as abordagens que aconteciam na rua, Isaurinha respondia com a cara que ainda hoje dizem que faz quando não gosta do que ouve. “Passavam dois rapazes e diziam assim: ‘A menina dá licença que a acompanhe?’ Eu olhava para eles assim com uma cara, não dava confiança, e diziam um para o outro: ‘Epa, não te metas com ela, que tem cara de sogra’”.

Aos 106 anos, Isaurinha diz não saber o que é “ter cara de sogra” e, se lhe perguntarem qual é o segredo para viver tanto e com tanta qualidade e independência, a resposta surge de imediato, e não é por nunca ter casado: “Não tenho segredos. Foi Deus que me deixou viver tanto tempo”.

“Não se reconhecia ninguém, as pessoas estavam todas tapadas”

Luciano Marques da Silva, 101 anos