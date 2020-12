São umas cinco da manhã e o termómetro acusa 20 graus negativos. A noite ainda se mantém firme mas a doca do pequeno porto pesqueiro de Husøy está iluminada — ainda bem, se não corria-se o risco de desaparecer nos quase 20 cm de neve que se foram acumulando desde o fim da tarde do dia anterior. “Este é o vosso barco”, diz Rita Karlsen apontando para uma embarcação metálica, nem muito grande nem muito pequena, toda pintada a vermelho e branco. “Boa sorte!”, atira, antes de regressar a pé a sua casa. Só a voltaríamos a ver sete horas e duas toneladas de bacalhau depois.

O episódio que abre este texto aconteceu em meados de fevereiro, quando o Observador visitou esta minúscula ilha norueguesa que fica quase no Polo Norte (tecnicamente está já bem dentro do Círculo Polar Ártico). Com a companhia do chef Ricardo Luz, vencedor do Concurso Chefe Cozinheiro do Ano 2019, e do terceiro classificado desta mesma competição, João Santos Pierre — a viagem foi um dos prémios atribuídos pelo concurso –, milhares de quilómetros para se ir de Lisboa até este ponto de terra que alguém deixou cair no meio de uma baía tranquila, rodeada de montanhas e neve, onde Portugal tem uma importância curiosa.

Rita é já a terceira geração de Karlsens a liderar o motor de Husøy, vila a 50 quilómetros de Trømso que tem pouco mais de 250 habitantes. A empresa de transformação e revenda de peixe que gere, a Brødrene Karlsen, é o principal (se não único) empregador desta comunidade onde tudo gira à volta do bacalhau e onde Portugal tem um papel central: “Mais de 70%” da produção da empresa vai parar a mesas portuguesas”, os sobes e desces da economia nacional influenciam dramaticamente os resultados da Karlsen e, finalmente, entre os habitantes desta localidade existe uma jovem comunidade portuguesa que não hesitou em trocar o seu país soalheiro por este pontinho de 11 hectares onde está quase sempre de noite e o frio é quase tão presente como o bacalhau.

A tirar línguas aos bacalhaus desde os 13

Bastaram uns 30 minutos no tal barco onde Rita nos deixou para se entrar no Atlântico gelado que o “fiel amigo” tanto gosta — se soubéssemos o difícil que é apanhá-lo em sítios como este, seguramente dávamos-lhe ainda mais valor. Como se o frio e as rajadas de vento gelado não bastassem, a vida de quem está pouco habituado a estas andanças fica ainda mais complicada com a junção do feroz cheiro a peixe e o combustível queimado pelos motores. Parece que tudo nos quer à força fazer vomitar. Ao menos a paisagem vai conseguindo distrair — sentimo-nos aos tombos dentro de um congelador de frigorífico, daqueles que vão acumulando uns montes brancos lá para o fundo.