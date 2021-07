No caso da energia para produzir eletricidade, era reconhecida a necessidade de consumo pelas famílias e empresas, e, como tal, “entendeu-se que não se deveria onerar o consumo, por exemplo, de carvão” e de outras formas de produzir eletricidade que implicam maior poluição.

Afonso Arnaldo nota que a opção do legislador passou sempre por “onerar a gasolina e o gasóleo, que chegam diretamente ao consumidor — e não esses mesmos bens, ainda que poluentes, para produzir outra energia, no caso a eletricidade”.

Isenções sobre navegação aérea e marítima são impostas pela UE

O Governo até pode querer acabar com várias isenções em sede de ISP, mas nalguns casos, se houver essa vontade, o executivo pode esbarrar em diretivas europeias. É o caso dos produtos petrolíferos e energéticos que sejam utilizados na navegação aérea, com exceção da aviação de recreio privada — em que o Estado deixou de receber um pouco mais de 50 milhões de euros nos últimos anos (200 milhões de euros entre 2016 e 2019) —, bem como esse tipo de produtos para navegação marítima costeira e navegação interior, incluindo a pesca — perto de 30 milhões de euros por ano.

“Não está na total disponibilidade do Governo português acabar com algumas destas isenções”, lembra Afonso Arnaldo. Relativamente à navegação aérea e à navegação marítima “são isenções de aplicação obrigatória impostas pela UE”, por via de diretiva. “O que não quer dizer que não se deva discutir e que não se possa pôr em causa esse contexto”, ressalva Afonso Arnaldo.

“Portugal pode querer pô-lo em causa, imagino que muitos outros países — e no âmbito desta preocupação ambiental — estão a querer colocar em causa”, mas, sendo medidas impostas pela UE aos estados-membros, “só chegando a acordo entre todos é que poderão, das duas uma: ou acabar com a isenção ou incluir uma norma que permita a cada estado-membro ser livre de aplicar ou não” esse benefício fiscal. Há isenções em que têm essa possibilidade, “como é o caso de todas as isenções ligadas à produção de eletricidade”, como vimos acima.

O ministro do Ambiente até já disse que não se opõe à ideia de eliminar, de forma faseada, a isenção fiscal atualmente concedida aos combustíveis usados por aviões e navios, mas Matos Fernandes remete para a legislação europeia.

Acabar com este benefício seria uma estreia. Em Portugal, “o ‘jet fuel’ nunca foi tributado” e a medida tem, aliás, uma escala maior do que a própria União Europeia. “Os países mais representativos não tributam o ‘jet fuel’ com um imposto especial de consumo”, porque era entendido, noutros tempos, “que seria importante não onerar demasiado o tráfego internacional, as trocas comerciais, a deslocação de pessoas entre países”.

“Quando isto foi criado, as preocupações ambientais não eram nem de perto nem de longe aquelas que estão em cima da mesa. Esta isenção já tem muitos anos, não existia essa sensibilidade”.

Além disso, a medida poderia não ter fácil aplicação. Exemplo: “Muitos aviões conseguiriam fazer voos Madrid-Lisboa, saindo de Madrid e voltando a Madrid sem terem de ser abastecidos em Lisboa”. Ou seja, um avião que poluísse em Portugal poderia pagar, nesse caso, o imposto a Espanha.

É mais fácil, por exemplo, criar uma taxa sobre a utilização de combustível poluente pelas companhias aéreas, como será feito agora no âmbito do pacote de medidas adotado para cumprir as metas do Acordo Verde Europeu.