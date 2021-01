Ainda assim, os valores registados por cá distanciam-se e muito do país com mais doses administradas: Israel. Com cerca de 8,884 milhões de habitantes, este país do Médio Oriente regista, até ao momento, o surpreendente número de 22,07 doses administradas por cada 100 habitantes, segundo o site Our World in Data, que reúne dados de todos os países que os disponibilizam e cuja última atualização foi feita às 19h10 de dia 12 de janeiro de 2021.

Israel está, assim, bastante afastado do segundo e terceiro lugares, ocupados pelos Emirados Árabes Unidos, com 12,9 doses por 100 pessoas, e pelo Bahrein, com 5,44 doses por cada 100 pessoas. Depois de um pódio ocupado apenas por países do Médio Oriente, à exceção da Irlanda do Norte, nenhum dos outros que se seguem ultrapassa a barreira das 5 doses por 100 habitantes.

Os quatro HMO’s, o passaporte verde e a campanha contra as notícias falsas. O segredo de Israel para vacinar 2% da população ao dia

Ainda o processo não tinha começado e já o ministro da Saúde israelita estimava que a vacinação dos grupos prioritários — profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores de lares de idosos — podia ser feita em duas semanas. Essa estimativa falhou, mas, a esta velocidade, Israel pode mesmo tornar-se o primeiro país do mundo a vacinar toda a sua população de alto risco até ao final de janeiro. “É muito surpreendente”, diz Ran Balicer, presidente da equipa de especialistas que está a aconselhar o governo israelita no combate à pandemia da Covid-19, em declarações ao The New York Times.