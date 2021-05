“A questão da solução de dois Estados é considerada por muitas pessoas irrelevante na forma como foi planeada nos anos de 1990. A maioria dos israelitas prefere manter o status quo, porque para eles a situação é suportável”, sublinha ao Observador a especialista em opinião pública e questões de segurança.

Perante o declínio do apoio à solução de dois Estados em Israel, e num contexto em que a extrema-direita, que não aceita concessões aos palestinianos, tem vindo a ganhar importância e a situação política está num impasse, parece praticamente certo que nenhum governante israelita estará disposto a comprometer-se com políticas que levem à formação de um Estado palestiniano num futuro próximo. No entanto, a política de dois Estados continua a ser defendida por Israel, embora as negociações sobre o processo de paz com os palestinianos estejam bloqueadas há vários anos.

“O processo de paz foi, durante décadas, um veículo de gestão eficaz e conveniente, que permitiu o entrincheiramento do controlo sobre os palestinianos e o aprofundar de um sistema separado e desigual dentro do paradigma de negociação de dois Estados”, diz ao Observador Daniel Levy, presidente do US/Middle East Project, que entre 1999 e 2001 foi conselheiro do governo israelita chefiado pelo primeiro-ministro Ehud Barak.

A já referida sondagem da Geneva Initiative revela ainda que a solução de um só Estado para israelitas e palestinianos é defendida por 27% dos israelitas, embora com uma divisão na forma de encarar este Estado único: 14% defendem um Estado com menos direitos para os palestinianos e 13% defendem um Estado com direitos iguais para todos os cidadãos.