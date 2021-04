Uns metros atrás está João Peixoto, visivelmente tranquilo. “Trabalho numa clínica médica, por isso já perdi a conta aos testes que já fiz”, começa por dizer ao Observador, acrescentando que vir ao espetáculo de humor protagonizado por Fernando Rocha não estava nos seus planos. “Foi uma surpresa da minha namorada, ela tratou de tudo e só me mandou uma mensagem há pouco a dizer que tinha de passar aqui antes. Acho que se não houvesse a possibilidade de testar, nem punha cá os pés.” O resultado chega por SMS ou por e-mail, através de um QR code, em 30 minutos e caso seja negativo deverá ser apresentado na entrada do recinto.

“A intenção é mostrar à Direção Geral da Saúde que isto consegue fazer-se com segurança e replicar”, explica Paulo Dias, presidente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, e promotor organizador do espetáculo, acrescentando que o modelo será reproduzido muito em breve em Coimbra, com mil pessoas em pé, e em Lisboa, com mil espetadores sentados. “Haja vontade política. Com vontade política, tudo se resolve”, concluiu.

Cruz Vermelha estuda soluções para realizar 10 mil testes num dia para um espetáculo

Gonçalo Orfão, coordenador nacional emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, comanda as operações no espaço de testagem, num dia em que tudo depende do poder de articulação. “O grande desafio de hoje é realizar uma testagem em articulação com o sistema de bilhética, garantindo que as 400 pessoas possam entrar tranquilamente no recinto, tendo um resultado negativo à Covid-19.”

Ao comparar o bilhete, exclusivamente online, o espetador tem um teste rápido antigénico gratuito associado, devendo, no ato da compra, definir a hora a que pretende realizá-lo. “Após fazer esse agendamento, a Cruz Vermelha confirma os dados, de forma a que a pessoa seja corretamente identificada, tanto para o teste como para a entrada do espetáculo.”