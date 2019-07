A Assembleia da República recebe o último debate do Estado da Nação da legislatura. O Observador foi ouvir a população e as maiores criticas foram dirigidas a quem vai estar dentro do Parlamento.

Partilhe

Nos Estados Unidos da América, o “State of the Union” é um dos momentos marcantes do ano político. Em Portugal, o Estado da Nação nasceu em 1993, com Cavaco Silva como primeiro-ministro. A ideia, de inspiração marcadamente norte-americana e que passa ao lado da maioria dos portugueses – é um momento vivido sobretudo pela “bolha” politico-partidária –, tem sido o palco de estreia de muitos dos protagonistas do futuro e o fim de outros.

A quatro meses das eleições legislativas, as sondagens continuam a apontar uma vantagem clara para o Partido Socialista, mas as greves intensificam-se, os problemas nos serviços públicos ganham outra relevância e o ambiente entre os parceiros à esquerda vai-se deteriorando. O Observador deixou a tal “bolha” da Assembleia da República e foi para a rua avaliar o Estado da Nação, em alguns dos locais onde os portugueses se sentem mais confortáveis.

Num cabeleireiro e num café de bairro fizemos apenas com uma pergunta: que mudanças teve a sua vida nos últimos 4 anos? As respostas vieram quase sempre com desânimo, das falhas nos serviços públicos, às carreiras dependentes do Estado e à economia das famílias. Há quem diga que faltam apoios, médicos, trabalho, trocos e até esperança.

O Estado da Nação para os portugueses

Continuar a ler