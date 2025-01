É já para o dia 9 de janeiro que está marcada a estreia da terceira temporada do podcast “Isto não é mais um Podcast”. Criado pela Fundação GDA, agora em parceria com o Observador, o projeto, conduzido por Francisco Cipriano, especialista em financiamento europeu, irá contar com a presença de seis convidados ligados às artes, que vão partilhar o impacto que os projetos de financiamento tiveram nas suas instituições e as principais dificuldades que sentiram.

Francisco Cipriano, o host e criador de "Isto não é mais um Podcast"

A vida profissional de Francisco Cipriano sempre esteve ligada à gestão de fundos comunitários em Portugal e a projetos de cooperação internacional na Administração Pública Portuguesa, na Comissão Europeia e, atualmente, na Fundação Calouste Gulbenkian. Além disso, é também o impulsionador do projeto Laboratório de Candidaturas – Fundos Europeus para a Arte, Cultura e Criatividade, um espaço de confluência de ideias e pessoas em torno das principais iniciativas de financiamento europeu para o setor cultural. Apaixonado por fotografia, viagens e surf, Francisco Cipriano é o co-autor do primeiro guia nacional de surf, o Portugal Surf Guide, host do documentário Movment: a Journey into Creative Lives e anfitrião da The Minimal House.

Nesta temporada – a mais recente do podcast -, vai ser dado destaque aos instrumentos de financiamento europeu que estão disponíveis para os artistas em nome individual e para as organizações mais pequenas. Ao longo dos seis episódios, os convidados vão dar a conhecer iniciativas de cascade funding, que integram o programa Europa Criativa, como o Culture Moves Europe, o MusicAIRE, o Perform Europe e o recente LIVEMX. Estas iniciativas apresentam um processo de candidatura mais simples, valores mais baixos de financiamento e projetos de menor duração, e funcionam fora do portal dos fundos da União Europeia.

A terceira temporada encerra dando destaque ao projeto Music360, uma iniciativa financiada no programa Horizonte Europa, que salienta o valor criado pela utilização de música. O objetivo é desenvolver e implementar protocolos de medição, através de uma plataforma que permitirá recolher e analisar dados sobre a utilização da música e, assim, distribuir os direitos de autor e direitos conexos aos seus criadores de uma forma mais justa.

Tal como nas temporadas anteriores, a terceira temporada do “Isto não é mais um Podcast” tem como objetivo aproximar a comunidade artística dos instrumentos de financiamento europeu, motivando os artistas a concorrerem aos diferentes programas e dando-lhes os conhecimentos necessários para identificarem oportunidades. Assim, a Fundação GDA pretende dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver nos últimos anos de divulgação dos fundos europeus.

Conheça os convidados de cada episódio

Episódio 1 – 9 de janeiro: Hugo Branco, Diretor Artístico na VIC // Aveiro Arts House (Navalha) Hugo Branco é, desde 2016, Diretor Artístico do ecossistema criativo VIC // Aveiro Arts House. Dedica-se, sobretudo, à gestão e programação cultural, gravações de campo e performance musical eletrónica ao vivo. É, também, coresponsável por iniciativas culturais, como a Viral Agenda, o Club447 ou o 555. Episódio 2 – 23 de janeiro: Ana Battaglia, Membro da Associação Cultural BABEL Ana Battaglia é artista plástica e produtora na BABEL, uma organização cultural sem fins lucrativos que tem como missão criar oportunidades de aprendizagem e investigação no domínio da arte contemporânea, arquitetura e ambiente. Episódio 3 – 6 de fevereiro: Carla Costa, artista e responsável por projeto de mobilidade na Eslovénia Carla Costa tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos locais e europeus nas áreas educativas e culturais. Considera-se uma mediadora empenhada na criação de lugares e experiências criativas, com experiência em arte participativa, educação não formal e desenvolvimento humano. Episódio 4 – 20 de fevereiro: Sara Brandão, Coordenadora do Projeto LIVEMX na INOVA+ Sara Brandão é responsável pela Unidade de Políticas Internacionais da INOVA+, liderando projetos e candidaturas internacionais enquadrados em diferentes programas. Cofinanciado pela União Europeia, o projeto LIVEMX apoia o setor da música através de subvenções e ações de reforço de capacidades. Episódio 5 – 6 de março: José Miguel Pereira, Diretor artístico no Jazz ao Centro Clube José Miguel Pereira é Presidente da Direção da Associação Cultural JACC – Jazz ao Centro Clube e coordena o Salão Brazil, a editora JACC Records, a revista jazz.pt, o Serviço Educativo JACC e os Festivais Jazz ao Centro, XJazz e Dar a Ouvir. Episódio 6 – 20 de março: Bruno Gaminha, Diretor de Distribuição da GDA e CIO da Fundação GDA Bruno Gaminha é consultor de sistemas de informação, investigador, professor e integra, atualmente, a equipa de investigação do Music360. É, também, Diretor de Distribuição e Sistemas de Informação na GDA e Coordenador do Comité de Desenvolvimento de Sistemas de Informação da SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights)

A primeira e segunda temporadas

A primeira temporada do podcast teve 12 episódios, que contaram com a presença de responsáveis e dirigentes de organizações artísticas beneficiárias de financiamento europeu e de entidades nacionais responsáveis pela gestão e divulgação de programas europeus. Centrada nas formas mais eficientes de obter fundos, na explicação mais simples dos processos de candidatura e na divulgação das metodologias dos casos de sucesso, a primeira temporada analisou os programas mais importantes para a arte, cultura e criatividade, dando voz aos artistas e instituições culturais que conseguiram financiamento de programas europeus.

A segunda temporada, que também contou com 12 episódios, deu destaque aos Programas Operacionais Regionais, fundos europeus que têm as suas Autoridades de Gestão nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR’s) do Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. As verbas destes programas são muito relevantes para projetos culturais que, na sua elaboração, cumpram os objetivos da coesão social e territorial e que permitam reforçar o papel da cultura no desenvolvimento económico, na inclusão e inovação social. Na temporada passada do podcast “Isto não é mais um Podcast” foi possível explorar, ainda, a vertente MEDIA do programa Europa Criativa.

A Fundação GDA

Fundada pela GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas, a Fundação GDA tem como missão a valorização e dignificação do trabalho e das carreiras dos artistas, bem como apoiar o seu desenvolvimento humano, cultural e social. Para isso, a Fundação promove programas e iniciativas de ação cultural, social, institucional e de formação, com o objetivo de favorecer a diversidade e a participação cultural, o desenvolvimento profissional e a criação de uma rede solidária de assistência social.

Já pode ouvir todos os episódios das duas primeiras temporadas de “Isto não é mais um Podcast” no site do Observador e no Spotify. E não perca, a partir de dia 9 de janeiro, os episódios da terceira temporada, que vão para o ar quinzenalmente.