Batendo o recorde de tempo mais curto para angariar um milhão de seguidores no Instagram, o que atesta bem uma popularidade quase imbatível, David Attenborough explicou em entrevista à BBC que o que fez entrar naquela rede social foi o mesmo que o fez decidir fazer este novo filme (e ainda um livro com o mesmo título): “Bom, sou tão velho… e é demasiado difícil ensinar um burro velho a aprender línguas [na versão original: it’s too difficult to teach old dog new tricks]. Não sou um grande utilizador de redes sociais e nunca tinha usado o Instagram antes, mas a mensagem que me preocupa é tão importante que utilizaria qualquer meio disponível para a difundir”.

A mensagem é corroborada no documentário: “Oxalá não estivesse envolvida nesta luta, oxalá não fosse necessário estar envolvido. Mas iria sentirem muito culpado se visse quais eram os problemas e decidisse ignorá-los”, ouve-se-lhe a dada altura. “Enfrentamos nada menos do que o colapso do mundo vivo, o mesmo que deu origem à nossa civilização, o mesmo de que dependemos para cada elemento da vida que levamos”, problematiza mais tarde. Como quem nos pergunta: já tenho a vossa atenção?

Um testemunho que é também “uma visão para o futuro”

O filme começa com David Attenborough em Chernobyl, que foi “o lar de quase 50 mil pessoas” mas em 1986 “tornou-se inabitável”, depois das explosões em duas centrais nucleares. Aquela, começa Attenborough por dizer, foi uma “catástrofe ambiental”, resultante de “mau planeamento e erros humanos”.

É uma tragédia usada como metáfora, para nos explicar que o planeta encaminha-se para uma tragédia ainda maior. Isto porque Chernobyl, diz David Attenborough, “foi um evento único”, episódico. “A verdadeira tragédia do nosso tempo continua a desenrolar-se por todo o planeta, quase impercetível de dia para dia”.