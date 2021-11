"Isto não é uma festa. É uma responsabilidade". Como os "vínculos" geraram as casas das grandes famílias portuguesas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não se vê ninguém. Entramos pelas traseiras. Meio à pressa, faz-nos uma visita pelo andar de cima, biblioteca, sala de jantar, salas comuns e capela, onde o Santíssimo, com autorização do bispado, está em permanência. A pequena vela acesa já o indicara, mas ele faz questão de o dizer. Depois, conduz-nos ao andar de baixo, onde a esposa e o filho mais velho nos esperam, já sentados na sala do arquivo.

“As pedras entram cá dentro.” António Vasco de Melo da Silva César de Meneses, conde de S. Lourenço, fala com a sabedoria dos seus 90 anos. As pedras são a casa que o viu nascer, o palácio na Quinta Cesária, em Alcântara, outrora à beira Tejo, em Lisboa. São pedras antigas, ali colocadas no século XVIII pelos seus antepassados ilustres. Descende de Vasco Fernandes César, cavaleiro fidalgo da casa de D. João III, guarda mor da carga e descarga da Casa da Índia e de todas as suas armadas, brasonado desde 1539 e instituidor do morgadio dos Césares. É por isso que o visitamos. Ele e a família são a prova viva da importância maior e longevidade rara de alguns “vínculos” criados em Portugal no final da Idade Média, quando a abertura a novos pensamentos começa a ser uma realidade.

Entenda-se por “vínculo” uma entidade legal administrada normalmente pelo descendente varão do seu instituidor ou fundador com vista à afirmação económica, à legitimação social e à ascensão política da família através da manutenção e do aumento, se possível, de um património fundiário, indivisível e inalienável. Responsáveis pelo poder local, numa primeira fase, e nacional, numa última etapa.

Resumindo, se olharmos para estes vínculos com os olhos da atualidade, podemos dizer que são uma espécie de fundação, e os responsáveis pelo aparecimento das casas das grandes famílias que entre o século XIV e o século XVIII foram os primeiros “donos disto tudo”.

Um estudo sobre “um modelo central da reprodução das elites”

Sabe-se hoje que em Portugal foram constituídos cerca de 7000 vínculos. A documentação que lhes diz respeito, dividida entre a Torre do Tombo e os arquivos particulares, está agora na mão de uma equipa de investigação chefiada por Maria de Lurdes Rosa, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bolseira do European Research Council desde 2019, data em que recebeu o maior apoio de sempre dado à área da História, 1,6 milhões de euros durante cinco anos, Lurdes Rosa avança a passos largos no estudo daquilo a que chama “um modelo central da reprodução das elites”.